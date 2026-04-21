CBSE Board Class 12 Result Date 2026 LIVE Updates: सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट Results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा, जिसके बाद छात्र अपने स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, बोर्ड द्वारा परिणाम इस सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, सही तारीख की जानकारी सीबीएसई रिजल्ट नोटिफिकेशन से ही सामने आएगी।

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 ऑनलाइन ऐसे करें चेक

सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को चेक करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर, स्कूल नंबर जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसके बाद उन्हें रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालकर रखना होगा।

ऑनलाइन मिलेगी प्रोविजनल मार्कशीट

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, छात्र इंटरनेट से जो मार्कशीट डाउनलोड करेंगे वह प्रोविजन होगी। असली मार्कशीट और सर्टिफिकेट छात्रों को अपने स्कूल से ही मिलेंगे।

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 SMS पर चेक करें

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को इंटरनेट न होने की स्थिति में अपने मोबाइल फोन से सिर्फ एक एसएमएस भेजकर भी जेक कर सकते हैं, जिसके लिए छात्रों को मोबाइल के मैसेज ऐप में जाकर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 (रोल नंबर) लिखकर उसे 7738299899 पर भेजना होगा। मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद मोबाइल के इनबॉक्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा।

DigiLocker से डाउनलोड करें मार्कशीट

सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र DigiLocker से भी अपना सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 चेक और डाउनलोड कर सेकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को डिजिलॉकर पर लॉगिन करना होगा और उसके अलावा आधार का डिजिलॉकर से लिंक होना भी अनिवार्य है।

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