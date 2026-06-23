सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 में झारखंड की एक छात्रा ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सेल टाउनशिप, धुर्वा की कॉमर्स छात्रा अवनी केजरीवाल ने री-इवैल्यूएशन के बाद 500 में 500 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है।
पहले घोषित परिणाम में अवनी को 95.2 प्रतिशत अंक मिले थे लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। परिणाम आने पर उनका कुल स्कोर बढ़कर 500 में 500 हो गया और वह देश के शीर्ष कॉमर्स छात्रों में शामिल हो गईं।
सभी मुख्य विषयों में मिले पूरे अंक
री-इवैल्यूएशन के बाद अवनी को कॉमर्स स्ट्रीम के सभी पांच मुख्य विषयों में 100-100 अंक प्राप्त हुए। जिसकी जानकारी इस प्रकार है।
|विषय
|अंक
|अंग्रेजी कोर
|100 अंक
|अकाउंटेंसी
|100 अंक
|बिजनेस स्टडीज
|100 अंक
|अर्थशास्त्र
|100 अंक
|अप्लाईड मैथमेटिक्स
|100 अंक
इसके अलावा अतिरिक्त विषय ग्राफिक्स में भी उन्होंने 99 अंक हासिल किए।
प्रदर्शन पर था पूरा भरोसा
अवनी ने बताया कि जब सीबीएसई 12वीं का परिणाम घोषित हुआ तो वह अपने अंकों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थीं। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “मुझे अपनी मेहनत और परीक्षा में दिए गए उत्तरों पर पूरा भरोसा था। इसी कारण मैंने री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया और परिणाम मेरे विश्वास के अनुरूप आया।”
बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहती हैं करियर
अवनी के पिता मितेश केजरीवाल व्यवसायी हैं जबकि उनकी माता पूनम केजरीवाल गृहिणी हैं। अवनी ने CUET-UG 2026 परीक्षा भी दी है और अब वह बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती हैं। भविष्य में उनका सपना एक सफल उद्यमी बनने और अपना व्यवसाय स्थापित करने का है।
री-इवैल्यूएशन को लेकर बढ़ी चर्चा
अवनी केजरीवाल की यह सफलता सीबीएसई री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया की अहमियत को भी उजागर करती है। 95.2 प्रतिशत से सीधे 500/500 अंक तक पहुंचने की उनकी कहानी आत्मविश्वास, मेहनत और सही निर्णय का बेहतरीन उदाहरण बन गई है। उनकी उपलब्धि पर परिवार, स्कूल और पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है, जबकि हजारों छात्र इसे प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं।