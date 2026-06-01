CBSE Re-evaluation Portal 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 1 जून 2026 से कक्षा 12 के पोस्ट-रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल खोलने की घोषणा की थी लेकिन तय समय बीतने के बाद भी पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ है। छात्र जब आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें “Under Maintenance” का संदेश दिखाई दे रहा है। इससे देशभर के लाखों छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।

CBSE ने 1 जून को खोलने का किया था ऐलान

CBSE ने पहले री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को मई के अंत में शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे स्थगित कर 1 जून 2026 तक बढ़ाया गया था। बोर्ड ने कहा था कि वेबसाइट को मजबूत किया जा रहा है ताकि छात्रों को आवेदन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

अब वेबसाइट पर दिख रहा है ‘Under Maintenance’

सोमवार सुबह से कई छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट और पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें “This site is under maintenance” या पोर्टल न खुलने जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बोर्ड की ओर से इस पर कोई नया आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है।

तकनीकी दिक्कतों की वजह से देरी की आशंका

हाल ही में CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर तकनीकी खामियों की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद बोर्ड ने IIT विशेषज्ञों और साइबर सुरक्षा टीमों की मदद से सिस्टम को मजबूत करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि यही वजह पोर्टल एक्टिवेशन में देरी का कारण हो सकती है।

छात्र क्या करें?

छात्रों को जनसत्ता एजुकेशन की तरफ से सलाह दी जाती है कि आप घबराएं नहीं, कुछ समय बाद दोबारा वेबसाइट चेक करें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। सीबीएसई से जुड़ी किसी भी खबर के लिए केवल आधिकारिक नोटिस पर भरोसा करें और सोशल मीडिया अफवाहों से बचें।

री-इवैल्यूएशन के लिए कौन कर सकेगा आवेदन?

सीबीएसई कक्षा 12वीं के वे छात्र जिन्होंने पहले उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त की है, वे ही आगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रि-इवेल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पोर्टल एक्टिव होने के बाद शुरू होगी।