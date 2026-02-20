केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 20 फरवरी को कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर आयोजित किया और 70 अंकों की इस परीक्षा के लिए छात्रों को तीन घंटे का समय दिया गया था। परीक्षा के बाद छात्रों और शिक्षकों ने पेपर को आसान से मध्यम (Easy to Moderate) स्तर का बताया। शिक्षकों के अनुसार प्रश्नपत्र निर्धारित सिलेबस के भीतर था और अच्छी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्कोरिंग साबित हुआ।
सीबीएसई 12वीं फिजिक्स पेपर पैटर्न
सीबीएसई कक्षा 12वीं फिजिक्स परीक्षा 2026 का प्रश्नपत्र पांच सेक्शन में बंटा था, जिसमें कुल 33 अनिवार्य प्रश्न थे, जिन्हें पांच सेक्शन A, B, C, D और E में विभाजित किया गया था।
Section A
1-1 अंक के MCQ और Assertion-Reason प्रश्न
संतुलित और कॉन्सेप्ट आधारित
Section B
2-2 अंक के प्रश्न
कुछ में आंतरिक विकल्प
न्यूक्लियाई, ड्यूल नेचर और वेव ऑप्टिक्स से सवाल
Section C
3 अंक के प्रश्न
थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिश्रण
गॉस लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, डाइलेक्ट्रिक, p–n जंक्शन, रे डायग्राम जैसे प्रश्न
Section D
4 अंक के केस स्टडी आधारित प्रश्न
गैल्वानोमीटर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित
Section E
5 अंक के लॉन्ग आंसर
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, EMI और AC से महत्वपूर्ण डेरिवेशन
शिक्षक की राय: संतुलित और स्कोरिंग रहा पेपर
बेंगलुरु स्थित जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल (जेआईआरएस) के पीजीटी फिजिक्स शिक्षक तिलक एम के अनुसार प्रश्नपत्र संतुलित था और छात्रों को अच्छे अंक लाने का पर्याप्त अवसर मिला।
तिलक के अनुसार, MCQ सेक्शन में कुछ प्रश्न सीधे थे, जबकि कुछ कॉन्सेप्ट आधारित। सेक्शन B में “Moving Charges” से टॉर्क वाला प्रश्न औसत से कम तैयार छात्रों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता था।
सेक्शन C के न्यूमेरिकल बहु-स्तरीय (Multi-step) थे, जिनमें विश्लेषणात्मक क्षमता की आवश्यकता थी और केस स्टडी प्रश्न रटने की बजाय समझ पर आधारित थे।
छात्रों के लिए राहत: डेरिवेशन रहे आसान
सेक्शन E में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स और ईएमआई एंड एसी से अपेक्षित और महत्वपूर्ण डेरिवेशन पूछे गए, जिससे छात्रों को काफी राहत मिली। पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करने वाले छात्रों के लिए यह सेक्शन हाई-स्कोरिंग साबित हुआ।
ओवरऑल एनालिसिस
पेपर सिलेबस के अनुसार
आसान से मध्यम स्तर
कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन आधारित
अच्छे अभ्यास वाले छात्रों के लिए स्कोरिंग
सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम 2026 का पेपर संतुलित और छात्रों के अनुकूल रहा। जिन छात्रों ने नियमित अभ्यास और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों पर काम किया था, उन्हें इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिला।