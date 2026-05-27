केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है। कक्षा 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए ताजा स्क्रीनशॉट्स से संकेत मिले हैं कि बोर्ड ने विवाद बढ़ने के बाद उनकी फिजिक्स उत्तरपुस्तिका की मैनुअल समीक्षा करवाई है।

यह मामला तब चर्चा में आया जब वेदांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया था कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान सीबीएसई द्वारा अपलोड की गई उत्तरपुस्तिका उनकी नहीं थी। छात्र के मुताबिक, अपलोड की गई कॉपी में लिखावट, जवाब और प्रयास किए गए प्रश्न उनकी वास्तविक परीक्षा कॉपी से मेल नहीं खा रहे थे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उत्तरपुस्तिका बदलने का आरोप

वेदांत, जो X पर @VEDANTSHRIV17 नाम से एक्टिव हैं, ने कई पोस्ट साझा कर दावा किया था कि सीबीएसई ने उन्हें किसी अन्य छात्र की उत्तरपुस्तिका दिखा दी है। यह मामला तेजी से वायरल हुआ और बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठने लगे। बढ़ते विवाद के बाद सीबीएसई ने छात्र से संपर्क किया और स्वीकार किया कि उत्तरपुस्तिका अपलोड करने में गड़बड़ी हुई थी।

इसके बाद वेदांत ने पुष्टि की कि बोर्ड ने उन्हें उनकी सही फिजिक्स उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करा दी है, जिससे उनके शुरुआती आरोप सही साबित हुए।

मैनुअल चेकिंग की अटकलें तेज

वेदांत द्वारा साझा किए गए नए स्क्रीनशॉट्स में उत्तरपुस्तिका पर लाल स्याही से टिक मार्क, गोल घेरों में दिए गए अंक, हस्तलिखित टिप्पणियां और स्लैश मार्किंग साफ दिखाई दे रही हैं। ये निशान पारंपरिक ऑफलाइन मूल्यांकन की ओर इशारा करते हैं।

आमतौर पर सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में परीक्षक डिजिटल रूप से स्कैन की गई कॉपी पर मूल्यांकन करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्तरपुस्तिका पर सीधे पेन से निशान नहीं बनाए जाते। ऐसे में नई उत्तरपुस्तिका पर दिख रही मैनुअल मार्किंग ने यह अटकलें तेज कर दी हैं कि विवाद सार्वजनिक होने के बाद बोर्ड ने विशेष रूप से कॉपी की फिजिकल जांच करवाई हो सकती है।

क्या है सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम?

सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम लागू किया है। इस प्रणाली के तहत उत्तरपुस्तिकाओं को स्कैन किया जाता है, जिसमें परीक्षक डिजिटल स्क्रीन पर मूल्यांकन करते हैं। मार्किंग और टिप्पणियां सॉफ्टवेयर आधारित होती हैं और फिजिकल कॉपी पर पेन से निशान नहीं लगाए जाते। इसी वजह से वेदांत की नई उत्तरपुस्तिका पर मैनुअल मार्किंग दिखना सवाल खड़े कर रहा है।

वेदांत फिर करवाएंगे री-इवैल्यूएशन

हालांकि सीबीएसई ने उत्तरपुस्तिका बदलने की गलती सुधार दी है, लेकिन वेदांत अभी भी अंकन से संतुष्ट नहीं हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे उत्तरपुस्तिका की गहन जांच के बाद दोबारा री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि कई सही उत्तरों पर अपेक्षा से कम अंक दिए गए हैं।

Attaching the correct answer sheets screenshots here for your reference , we will still apply for reevaluation of this answer sheet after checking this sheet more closely since they have slashed my marks even when the answer is correct . Thanks @Ajatikaa mam for your help Thanks… pic.twitter.com/PqKKoVkws2 — VEDANT (@VEDANTSHRIV17) May 25, 2026

छात्रों और अभिभावकों के बीच बढ़ी चिंता

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब कई छात्र अलग-अलग विषयों में अनचेक्ड पेज, अपेक्षा से कम अंक, उत्तरपुस्तिका में विसंगतियां, री-इवैल्यूएशन में गड़बड़ी जैसी शिकायतें कर रहे हैं। इस विवाद ने सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर फिर से बहस छेड़ दी है।

सीबीएसई से जवाब का इंतजार

अब सभी की नजर सीबीएसई की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर है। यदि बोर्ड इस मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करता है, तो यह छात्रों और अभिभावकों के लिए कई सवालों के जवाब दे सकता है।