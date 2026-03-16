CBSE Class 12 Hindi Paper Analysis 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की हिंदी परीक्षा सोमवार को देश-विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में शामिल हुए छात्रों और शिक्षकों के अनुसार प्रश्नपत्र संतुलित, स्पष्ट और सिलेबस के अनुरूप था, जिससे छात्रों को अपने ज्ञान और लेखन कौशल को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने का अवसर मिला।

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी कोर (302) और हिंदी इलेक्ट्रिव (002) दोनों परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गईं, जिसका टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ शिक्षकों और छात्रों का फीडबैक यहां दिया गया है।

सीबीएसई कक्षा 12 का पेपर रहा सिलेबस के अनुसार

सिल्वरलाइन प्रेस्टिज स्कूल की हिंदी विभागाध्यक्ष गरिमा आर्या के अनुसार प्रश्नपत्र का ढांचा अच्छी तरह व्यवस्थित और संतुलित था। उन्होंने बताया कि पेपर पूरी तरह से निर्धारित पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के अनुरूप था। उनके मुताबिक अधिकांश प्रश्न सीधे और स्पष्ट थे, जिससे छात्रों को विषय की समझ और लेखन क्षमता को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने का मौका मिला।

कठिनाई स्तर: आसान से मध्यम

शिक्षकों के अनुसार इस बार हिंदी का प्रश्नपत्र आसान से मध्यम (Easy to Moderate) स्तर का रहा। पेपर में कोई भी बहुत कठिन या उलझाने वाला प्रश्न नहीं था। हालांकि कुछ छात्रों ने बताया कि पेपर थोड़ा लंबा था, इसलिए सभी प्रश्नों को समय पर पूरा करने के लिए समय प्रबंधन जरूरी था।

अपठित कविता में करनी पड़ी गहरी व्याख्या

विशेषज्ञों के अनुसार प्रश्नपत्र में अपठित कविता (Unseen Poem) वाला भाग अपेक्षाकृत थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। इस सेक्शन में छात्रों को कविता के अर्थ, संदर्भ और भाव को समझकर उत्तर देना पड़ा, जिसके लिए गहन विश्लेषण और ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक था।

समझ, विश्लेषण और लेखन कौशल की हुई अच्छी जांच

शिक्षकों का मानना है कि इस बार का प्रश्नपत्र छात्रों की समझ, विश्लेषण क्षमता और लेखन कौशल का संतुलित मूल्यांकन करने में सफल रहा। कुल मिलाकर CBSE कक्षा 12 हिंदी परीक्षा 2026 का प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप रहा और छात्रों के लिए संतुलित एवं छात्र-अनुकूल माना गया।