केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र (Economics) परीक्षा 18 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली है। परीक्षा से ठीक पहले के ये दो दिन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर छात्र इस समय सही रणनीति के साथ रिवीजन करें, तो बेहतर अंक हासिल किए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल और डायग्राम आधारित प्रश्न शामिल होते हैं। इसलिए अंतिम दिनों में रटने की बजाय रणनीतिक तरीके से तैयारी करना ज्यादा जरूरी है। तो देर न करते हुए जान लीजिए परीक्षा के 48 घंटे पहले तैयारी के वो टिप्स जो दिला सकते हैं आपको अच्छे मार्क्स।

सीबीएसई 12वीं अर्थशास्त्र परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

CBSE कक्षा 12 अर्थशास्त्र का थ्योरी पेपर 80 अंकों का होता है, जबकि 20 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए निर्धारित हैं और थ्योरी पेपर को दो भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं।

भाग A: परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र (40 अंक)

इस भाग में निम्नलिखित यूनिट्स शामिल हैं:

राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय – 10 अंक

आय और रोज़गार का निर्धारण – 12 अंक

मुद्रा और बैंकिंग – 6 अंक

सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था – 6 अंक

भुगतान संतुलन – 6 अंक

भाग B: भारतीय आर्थिक विकास (40 अंक)

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ – 20 अंक

विकास अनुभव (1947–90) एवं 1991 से आर्थिक सुधार – 12 अंक

भारत का विकास अनुभव: पड़ोसियों के साथ तुलना – 8 अंक

अंतिम दिनों में इन टॉपिक्स को दें प्राथमिकता

परीक्षा से पहले समय सीमित होता है, इसलिए छात्रों को सबसे अधिक अंक दिलाने वाले टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स:

आय और रोजगार का निर्धारण – हर साल न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं।

राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय – बेसिक कॉन्सेप्ट और गणना से जुड़े प्रश्न।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान चुनौतियां – भाग B का सबसे बड़ा यूनिट।

सरकारी बजट और भुगतान संतुलन – छोटे प्रश्न और न्यूमेरिकल नियमित आते हैं।

छात्रों को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सेम्पल पेपर्स और प्रिवियस ईयर पेपर्स जरूर हल करने चाहिए। इससे परीक्षा का पैटर्न समझने में मदद मिलती है।

CBSE Economics Exam 2026: जरूरी टॉपिक्स

नेशनल इनकम

इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम की गणना

नॉमिनल GDP और रियल GDP का अंतर

मनी और बैंकिंग

केंद्रीय बैंक की क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी

पैसे की परिभाषा और कार्य

RBI की भूमिका

क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस

इनकम और एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण

मल्टीप्लायर (k) और उसकी वैल्यू

इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप

इक्विलिब्रियम इनकम से जुड़े न्यूमेरिकल

बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स

बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स की परिभाषा

करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के घटक

सरकारी बजट

रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स/एक्सपेंडिचर में अंतर

फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को कम करने के उपाय

इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट

LPG रिफॉर्म्स (लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन)

गरीबी उन्मूलन योजनाएं

ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन

भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की पड़ोसी देशों से तुलना

महत्वपूर्ण डिपॉजिट जिन्हें जरूर याद रखें

अर्थशास्त्र के पेपर में कुछ डिपॉजिट बार-बार पूछे जाते हैं।

नेशनल इनकम

FC पर NNP = वैल्यू एडेड / इनकम / खर्च मेथड से गणना

MP पर GDP = FC पर GDP + इनडायरेक्ट टैक्स − सब्सिडी

स्मरक: टैक्स जोड़ते हैं, सब्सिडी घटाते हैं

NNP = GDP − डेप्रिसिएशन

मल्टीप्लायर फ़ॉर्मूला

k = 1 / (1 − MPC)

k = ΔY / ΔI

फिस्कल डेफिसिट

फिस्कल डेफिसिट = टोटल खर्च − टोटल रिसीट्स (उधार को छोड़कर)

याद रखने योग्य: उधार बढ़े हुए खर्च के गैप को भरते हैं।

Also Read

परीक्षा से एक दिन पहले कैसे करें रिवीजन

सुबह – राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले और एडी- एएस डायग्राम और इक्विलिब्रियम इनकम

दोपहर- बजट घाटा (फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी) और बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स का क्लासिफिकेशन

शाम- भारतीय आर्थिक विकास के छोटे नोट्स और पिछले साल के सवालों की समीक्षा

छात्रों को सलाह दी जाती है कि हर यूनिट के लिए एक पेज का रिवीजन नोट तैयार करें जिसमें फॉर्मूले, डायग्राम और मुख्य परिभाषाएं हों।

Also Read

कठिन प्रश्नों को ऐसे हल करें

परीक्षा में कभी-कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो तुरंत समझ में नहीं आते। ऐसे में इन बातों का ध्यान रखें।

प्रश्न में दिए गए Directive Words (Explain, Compare, State, Identify) को ध्यान से पढ़ें।

लंबे प्रश्न को छोटे-छोटे भागों में बांटकर समझें और जो आता है उसी से उत्तर शुरू करें, क्योंकि स्टेप-वाइज मार्किंग मिलती है।

जहां संभव हो डायग्राम और डेटा का उपयोग करें।