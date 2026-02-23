CBSE Class 12 Accountancy Exam 2026 Preparation Expert Tips: सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होचुकी हैं, जिसमें अगला पेपर 24 फरवरी को अकाउंटेंसी (Accountancy) है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे स्कोरिंग विषयों में से एक मानी जाती है। यह ऐसा विषय है जिसमें रटने से ज्यादा लॉजिक, प्रैक्टिस और सही प्रेजेंटेशन मायने रखता है। यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो 90+ स्कोर करना मुश्किल नहीं है। यहां हम आपको परीक्षा पैटर्न, हाई-प्रायोरिटी टॉपिक्स और 12 एक्सपर्ट टिप्स के जरिए पूरी तैयारी की रणनीति बता रहे हैं।

CBSE Class 12 Accountancy: परीक्षा पैटर्न (80 अंक थ्योरी)

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की क्लास 12 अकाउंटेंसी की थ्योरी परीक्षा कुल 80 अंकों की होती है, जिसे दो भागों में बांटा गया है:

पार्ट A (60 अंक) – पार्टनरशिप फर्म और कंपनियों के लिए अकाउंटिंग

यूनिट 1 – पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग (36 अंक)

यूनिट 2 – कंपनियों के लिए अकाउंटिंग (24 अंक)

पार्ट B (20 अंक) – फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस

यूनिट 3 – फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस (12 अंक)

यूनिट 4 – कैश फ्लो स्टेटमेंट (8 अंक)

Part A का वेटेज 60 अंक है, इसलिए इसे मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि Part B को नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यही सेक्शन अच्छे और बेहतरीन स्कोर के बीच अंतर पैदा करता है।

हाई-प्रायोरिटी टॉपिक्स

पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के ट्रेंड के आधार पर ये टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं:

यूनिट 1 – पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग

इन टॉपिक्स पर खास फोकस करें:

प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट

पार्टनर का कैपिटल अकाउंट

पिछले एडजस्टमेंट, IOC (कैपिटल पर इंटरेस्ट) और IOD (ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट)

प्रॉफिट की गारंटी

गुडविल का वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट

वर्कमैन्स कम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड

प्रॉफिट शेयरिंग रेश्यो में बदलाव

पार्टनर का एडमिशन और रिटायरमेंट (कैपिटल एडजस्टमेंट सहित)

मृत पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर का अकाउंट

रियलाइजेशन अकाउंट और उससे जुड़ी जर्नल एंट्री

Admission और Retirement से जुड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न अक्सर 8–10 अंकों के होते हैं।

यूनिट 2 – कंपनियों के लिए अकाउंटिंग

इन सब्जेक्ट्स की मजबूत तैयारी जरूरी है:

कैश के अलावा किसी और चीज़ के लिए शेयर जारी करना

शेयरों को ज़ब्त करना और फिर से जारी करना (कैपिटल रिज़र्व की गणना सहित)

प्रो-राटा अलॉटमेंट और कैश बुक एंट्रीज़

बैलेंस शीट तैयार करना

डिबेंचर जारी करना, डिबेंचर पर ब्याज

कोलैटरल सिक्योरिटी एंट्रीज

Shares और Debentures से जुड़े जर्नल एंट्री आधारित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

यूनिट 3 – फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस

यह सेक्शन कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों पर आधारित है:

फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेड्स और सब-हेड्स की क्लासिफिकेशन

कम्पेरेटिव स्टेटमेंट

कॉमन-साइज स्टेटमेंट

रेश्यो एनालिसिस (अत्यंत महत्वपूर्ण):

करंट रेशियो

लिक्विड रेशियो

रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट

इंटरेस्ट कवरेज रेशियो

इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो

अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो

ऑपरेटिंग रेशियो

ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो

डेट-इक्विटी रेशियो

Ratio Analysis में फॉर्मूला + इंटरप्रिटेशन दोनों पूछे जाते हैं।

Accountancy में टॉप स्कोर के लिए 12 एक्सपर्ट टिप्स

एंट्री क्यों पास हो रही है, यह समझें,केवल फॉर्मूला याद न करें, लॉजिक समझें। प्रैक्टिस का सही क्रम अपनाएं, जिसमें पहले हल किए गए प्रश्न, फिर अनसुलझे और अंत में सैंपल पेपर। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को रेगुलर करें क्योंकि एक अकाउंट पूरा करते समय पेज बार-बार न पलटें। इससे टोटलिंग में गलती होती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कभी न छोड़ें। फॉर्मेट पर सीधे अंक मिलते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एडजस्टमेंट, डेट्स और विशेष निर्देशों को अंडरलाइन करें। वर्किंग नोट्स साफ और व्यवस्थित लिखें। गलत अंतिम उत्तर होने पर भी स्टेप्स के अंक मिलते हैं। पहले आसान प्रश्न हल करें क्योंकि समय प्रबंधन बेहद जरूरी है। प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, क्योंकि साफ हेडिंग, उचित स्पेसिंग और साफ लिखावट प्रभाव डालती है। थ्योरी को नजरअंदाज न करें क्योंकि कई न्यूमेरिकल सीधे थ्योरी बेस्ड होते हैं। टोटल और कैरी फॉरवर्ड ध्यान से करें क्योंकि छोटी गलती से पूरे अंक कट सकते हैं। पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें, इससे पैटर्न की समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़े गए टॉपिक को हल करें क्योंकि जिस टॉपिक पर आपने अच्छी तैयारी की है, उसे हल करने में समय भी कम लगेगा।

सीबीएसी कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी परीक्षा 2026 से पहले क्या करें?

देर रात पढ़ाई से बचें और 6–7 घंटे की नींद लें।

परीक्षा से पहले हल्की रिवीजन करें, नया टॉपिक शुरू न करें।

शांत और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें।

Jansatta Education Expert Conclusion

CBSE कक्षा 12 अकाउंटेंसी एक ऐसा विषय है जिसमें नियमित अभ्यास, लॉजिकल समझ और सही प्रेजेंटेशन के जरिए शानदार अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि छात्र Part A को मजबूत करते हुए Part B में सटीक तैयारी करें और ऊपर बताए गए एक्सपर्ट टिप्स अपनाएं, तो 90+ स्कोर करना पूरी तरह संभव है।