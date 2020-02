CBSE Board Exams 2020: 10वीं, 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू, पीएम मोदी ने ‘exam warriors’ को ऐसी दी शुभकामनाएं

CBSE Class 12, 10 Board Exam 2020: शनिवार (15 फरवरी 2020) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए परीक्षार्थियों को ‘एग्जाम वॉरियर्स’ को कहकर संबोधित किया और स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम की तैयारी करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि, महीनों के कठिन परिश्रम और तैयारी का निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम आएगा। उन्होंने ट्विट किया कि, ‘सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा आज शुरू हो रही है, सभी युवा एग्जाम वारियर, उनके माता पिता और शिक्षकों को शुभकामनाएं। मैं अपने युवा मित्रों से आग्रह करूंगा कि वे खुशनुमा और तनावमुक्त माहौल में बोर्ड परीक्षा दें।’

दरअसल, कक्षा 10वीं और 12वीं की अतिरिक्त और वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू हुई हैं। हालांकि, 10वीं कक्षा के मुख्य विषयों की परीक्षा 26 फरवरी 2020 से 20 मार्च तक और 12वीं के मुख्य विषयों की परीक्षा 27 फरवरी 2020 से 30 मार्च, 2020 तक होंगी। पिछले वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 07 मार्च से 29 मार्च 2019 तक आयोजित की गई थीं जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 02 मार्च से 02 अप्रैल 2019 तक आयोजित की गई थीं। गौरतलब है कि 18.89 लाख बच्चे 10वीं कक्षा और 12.06 लाख बच्चे 12वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं।

वहीं सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवल ने विद्यार्थियों और उनके माता-पिता के लिए 10 जरूरी निर्देश दिए हैं, जिनमें ड्रेस कोड का ध्यान रखना, एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर जैसी चीजें एक ट्रांसपैरेंट बॉक्स में रखने और मोबाइल फोन, वॉलेट, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच जैसी एग्जाम में न ले जाने आदि शामिल हैं। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी 10वीं और 12वीं के ‘एग्जाम वॉरियर्स’ को परीक्षा की तैयारी की करने के टिप्स देते रहे हैं।

#ExamTips

Tip 6: Play Outdoors!

Students, every now & then take a break from studies and go outdoors. Play your favourite games & unwind with your friends.

Having FUN is also important!#FitIndiaMovement#education @KirenRijiju @IndiaSports pic.twitter.com/miSBs26A9h — Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) February 15, 2020

#ExamTips Tip 5: Don’t dwell over your exam! Students, instead of thinking about how your exam went, concentrating on the upcoming exams will be a good idea.

Try to resist the urge to overthink & just let it be! pic.twitter.com/hiOqgnGtcQ — Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) February 14, 2020

Exam season is here!

Fret not, let’s approach these exams with enthusiasm & confidence.

Follow these #examtips and give your best.

Tip 1: Dont be a worrier, be a warrior

Stay tuned for more… pic.twitter.com/tEc14dYm1h — Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) February 10, 2020

बता दें कि, CBSE बोर्ड परीक्षा का आयोजन सुबह के सत्र में करेगा यानी सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक। छात्रों को आंसर शीट सुबह 10.00 बजे बांट दी जाएगी और छात्रों को 10.15 बजे प्रश्न पत्र मिलेगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस 15 मिनट का उपयोग प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए। छात्र सबसे पहले आसान सवालों को हल करें और जो सवाल कठिन लगते हैं उन्‍हें बाद में हल करें। एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद अपनी सीट न छोड़ें और बगैर किसी दबाव के शांत मन से परीक्षा पूरी करें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App