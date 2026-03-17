केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मंगलवार को कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए List Of Candidates (LOC) जमा करने का डिटेल्ड शेड्यूल और गाइडलाइन जारी कर दी है। बोर्ड ‘Two Board Exam’ पॉलिसी के तहत मई 2026 में कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन बोर्ड परीक्षाओं में वह स्टूडेंट उपस्थित हो सकते हैं जो तीन सब्जेक्टस तक अपनी परफॉर्मेंस में सुधार चाहते हैं।

18 मार्च से शुरू होगा LOC जमा कराने का पहला चरण

CBSE ने पॉलिसी के पहले एडिशन में पार्टिसिपेशन को आसान बनाने और एडवांस प्लानिंग पक्का करने के लिए LOC जमा करने और एग्जाम फीस पेमेंट के लिए एक फेज्ड प्रोसेस शुरू किया है। बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक, LOC जमा कराने का पहला चरण 18 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। पहले फेज की एग्जामिनेशन फीस कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने के अगले दिन से ही जमा कराई जा सकेगी। यह सुविधा अगले 5 दिन के लिए मिलेगी।

CBSE 2nd Board Exam 2026 Important Dates

एक्टिविटी शेड्यूल LOC सबमिशन – पहला चरण 18 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक परीक्षा शुल्क भुगतान – पहला चरण परिणाम घोषित होने के अगले दिन से लेकर 5 दिनों तक एलओसी सबमिशन – दूसरा चरण परिणाम घोषित होने के अगले दिन से लेकर 5 दिनों तक परीक्षा शुल्क भुगतान – दूसरा चरण परिणाम घोषित होने के अगले दिन से लेकर 5 दिनों तक एलओसी जमा करने का तीसरा चरण (विलंब शुल्क सहित) परिणाम घोषित होने के 7वें दिन से 2 दिनों तक परीक्षा शुल्क भुगतान – तीसरा चरण (विलंब शुल्क सहित) परिणाम घोषित होने के 7वें दिन से 2 दिनों तक

स्कूल करेंगे LOC फॉर्म जमा

स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि LOC जमा करने की प्रक्रिया से उनका कोई लेना-देना नहीं है। बोर्ड ने साफ किया है कि स्टूडेंट्स की तरफ से LOC जमा करने का काम स्कूल ही करेंगे क्योंकि यह पहली बार है जब क्लास 10वीं के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा हो रही है, इसलिए बोर्ड ने स्कूलों से सही और समय पर डेटा जमा करने को कहा है।