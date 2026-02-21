CBSE 10th Science Sample Paper 2026 PDF: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं का आज अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ है। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित हुई। 10वीं का अब अगला पेपर Elements of Business और Urdu course B का होगा। इसके बाद 25 फरवरी को साइंस सब्जेक्ट का पेपर है। मैथ के बाद साइंस का पेपर भी कठिन श्रेणी में आता है। इस पेपर की तैयारी में अब छात्रों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी तक इस पेपर की जो तैयारी छात्रों ने की है अब बस उसका आकलन किया जा सकता है। इसके लिए छात्र साइंस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं।

सीबीएसई कक्षा 10वीं के साइंस विषय का सैंपल पेपर लेटेस्ट CBSE Class 10 Science सिलेबस 2025-26 और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इस सैंपल पेपर को सॉल्व करके आप असली एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि स्टूडेंट्स को असली बोर्ड के हालात समझने में मदद मिलेगी।

सैंपल पेपर PDF को सॉल्व करके स्टूडेंट्स अपनी तैयारी का लेवल देख सकते हैं। सैंपल पेपर के जरिए कमजोर हिस्सों को पहचाना जा सकता है और फिर लास्ट मिनट पर उसकी तैयारी भी की जा सकती है। सैंपल पेपर सॉल्व करके स्टूडेंट स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार कर सकते हैं।

ये सैंपल पिछले एग्जाम के फॉर्मूले, खास कॉन्सेप्ट, डायग्राम और बार-बार पूछे गए सवालों का जल्दी रिवीजन भी देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स CBSE Class 10 Science बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस और तैयारी के साथ जा पाते हैं।

सीबीएसई कक्षा 10वीं के साइंस के पेपर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

इस पेपर के तीन सेक्शन होंगे। सेक्शन A में जीवविज्ञान से जुड़े सवाल होते हैं। सेक्शन B में रसायन विज्ञान और सेक्शन C में भौतिक विज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर कुल 80 मार्क्स का होता है। पेपर की अवधि 3 घंटे होती है। पेपर में MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग और केस-बेस्ड सवाल होते हैं।

सीबीएसई कक्षा 10 विज्ञान परीक्षा पैटर्न 2025-26

सेक्शन प्रश्न प्रकार प्रश्नों की संख्या प्रति प्रश्न अंक कुल मार्क ए बहुविकल्पीय प्रश्न + अभिकथन-रीजनिंग 16 + 4 1 20 बी शॉर्ट आंसर 6 2 12 सी शॉर्ट आंसर 7 3 21 डी लॉन्ग आंसर 3 5 15 ई case/sourced आधारित सवाल 3 4 12 कुल – – – 80

सीबीएसई कक्षा 10वीं का साइंस विषय का सैंपल पेपर यहां से करें डाउनलोड