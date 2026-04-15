CBSE 10th Result 2026 Declared: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। जैसा कि पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि बोर्ड की ओर से इस साल हाई स्कूल (10वीं) का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा उसी के मुताबिक रिजल्ट की घोषणा 15 अप्रैल 2025, बुधवार को कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले डिजिलॉकर पर जारी हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह results.digilocker.gov.in/CBSE10th2026tenthXbzvbkajsgqw.html पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

डिजिलॉकर पर सबसे पहले एक्टिव हुआ लिंक

सीबीएसई बोर्ड 10वीं के रिजल्ट जारी होने का अपडेट डिजिलॉकर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट @digilocker_ind से एक पोस्ट के जरिए दिया गया। इस पोस्ट में ही रिजल्ट चेक करने का लिंक भी दिया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, और cbseresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही करीब 25 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हो गया है।

डिजिलॉकर पर कैसे चेक करें रिजल्ट?

सबसे पहले स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट ओपन होते ही स्क्रीन पर Class X Result का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें।

अब जो पेज ओपन होगा वहां अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर Submit पर क्लिक करें।

रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।