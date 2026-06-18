CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट जून 2026 के तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
6.8 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार
इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा में करीब 6.8 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब सभी छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
CBSE Class 10 Second Board Result 2026 कैसे चेक करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड में छात्रों को निम्नलिखित विवरण देखने को मिलेंगे।
छात्र का नाम
रोल नंबर
जन्मतिथि
माता-पिता का नाम
स्कूल का नाम
विषयों के नाम और विषय कोड
थ्योरी एवं प्रैक्टिकल में प्राप्त अंक
कुल प्राप्तांक
ग्रेड
पास/फेल स्थिति
समग्र परिणाम स्थिति
रिजल्ट के बाद क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंकों की जांच करें और यदि किसी विषय में अपेक्षा के अनुरूप अंक नहीं मिलते हैं तो बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन या अन्य उपलब्ध विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें।
cbse.gov.in, CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट के स्कोरकार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम और स्कूल का नाम शामिल होगा। इसके अलावा विषयवार अंक, थ्योरी और प्रैक्टिकल अंक, कुल प्राप्तांक, ग्रेड और पास या फेल की स्थिति भी दर्ज होगी। छात्र परिणाम देखने के बाद सभी विवरणों का मिलान अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
cbse.gov.in, CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट खोलें और रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें। सबमिट करने के बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र अपने अंक और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें। भविष्य में उपयोग के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट भी निकाल लें। यह दस्तावेज आगे की प्रवेश प्रक्रिया और अन्य शैक्षणिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
cbse.gov.in, CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए रखें ये विवरण तैयार
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास रखनी होगी। इनमें रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि शामिल हैं। इन विवरणों की मदद से छात्र आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। यदि किसी छात्र के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसे पहले अपने एडमिट कार्ड की जांच कर लेनी चाहिए। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। सही जानकारी दर्ज करने पर ही स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
cbse.gov.in, CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: 6.8 लाख छात्रों ने दी थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 में करीब 6.8 लाख छात्रों ने भाग लिया था। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे। परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र यह जान सकेंगे कि उनके अंकों में कितना सुधार हुआ है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आगे की पढ़ाई में इसका लाभ मिल सकता है।
cbse.gov.in, CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: जल्द जारी होगा रिजल्ट
सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द घोषित किया जा सकता है। बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि परिणाम जून के तीसरे सप्ताह में जारी होंगे। परीक्षा में शामिल लाखों छात्र अपने स्कोर का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट प्राप्त करें। रिजल्ट से जुड़े ताजा अपडेट लगातार जारी किए जाएंगे।