CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट जून 2026 के तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

6.8 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार

इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा में करीब 6.8 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब सभी छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड में छात्रों को निम्नलिखित विवरण देखने को मिलेंगे।

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

विषयों के नाम और विषय कोड

थ्योरी एवं प्रैक्टिकल में प्राप्त अंक

कुल प्राप्तांक

ग्रेड

पास/फेल स्थिति

समग्र परिणाम स्थिति

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंकों की जांच करें और यदि किसी विषय में अपेक्षा के अनुरूप अंक नहीं मिलते हैं तो बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन या अन्य उपलब्ध विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें।

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