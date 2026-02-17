केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026, मंगलवार से शुरू हो गईं। पहले दिन गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय का पेपर था। यह पेपर देशभर के निर्धारित केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। पेपर के एनालिसिस से यही सामने आया है कि पेपर आसान से मध्यम स्तर का था। अधिकतर सवाल NCERT आधारित रहे और पेपर का स्ट्रक्चर संतुलित रहा। अच्छी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह पेपर स्कोरिंग साबित हुआ।

पेपर को लेकर क्या बोले स्टूडेंट और टीचर्स

टीचर्स और स्टूडेंट के मिले-जुले रिएक्शन से पता चला है कि प्रश्न पत्र काफी सीधा और संतुलित था, लेकिन कई छात्रों को इसे समय पर पूरा करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट का कहना है कि गणित का पेपर एनसीईआरटी (NCERT) के सिलेबस के ही इर्द-गिर्द था। कोई भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं आया था। हालांकि कुछ छात्रों का यह भी मानना है कि पेपर लेंथी था और काफी टाइम टेकिंग था। ऐसा मानने वाले स्टूडेंट्स ने तो पेपर दोबारा आयोजित कराने की मांग की है।

CBSE Class 10 Math Exam 2026 Analysis

‘सैंपल पेपर्स जैसा ही था एग्जाम’

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के शुरुआती रिएक्शन से पता चलता है कि गणित का पेपर थोड़ा आसान ही था। शुरुआती फीडबैक से पता चलता है कि पेपर में कठिनाई का लेवल मीडियम था, जो CBSE द्वारा पहले जारी किए गए सैंपल पेपर्स के जैसा था।

स्टूडेंट के रिएक्शन

एक सरकारी स्कूल के गणित विषय के शिक्षक ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया है, “पेपर अच्छा था और स्टूडेंट-फ्रेंडली था। जिन बच्चों ने NCERT की अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी, उन्हें यह आसान लगा होगा। कोई भी आउट-ऑफ-सिलेबस सवाल नहीं थे।”

स्टूडेंट्स के भी ऐसे ही रिएक्शन हैं। नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के एक स्टूडेंट आरव गुप्ता ने बताया कि मुझे पेपर प्री-बोर्ड एग्जाम से आसान लगा। ज्यादातर सवाल NCERT पर ही आधारित थे।

खजूरी स्कूल की सना खान ने बताया कि MCQ सेक्शन थोड़ा लंबा था। उन्हें वह ठीक से समझ नहीं आया।

कक्षा 10वीं के स्टूडेंट अभिषेक सेन ने TOI को बताया है कि पेपर सेट 430/2/2 बहुत लंबा और मुश्किल भी था। खासकर जब यह एक बेसिक पेपर था। CBSE को अपना ईगो छोड़कर एग्जाम दोबारा कराना चाहिए और इस बार डिफिकल्टी लेवल को बेसिक लेवल के बराबर सेट करना चाहिए।