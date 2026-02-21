सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के तहत आज (21 फरवरी 2026) अंग्रेजी विषय का पेपर था। इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट के पेपर में शामिल स्टूडेंट्स जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो उनके चेहर खिलखिलाते हुए नजर आए। छात्रों के फर्स्ट रिएक्शन के आधार पर आज का यह पेपर बैलेंस्ड था। 3 घंटे के लिए आयोजित यह पेपर कुल 80 मार्क्स का था। डिफिकल्टी लेवल आसान से मीडियम था।

गणित के मुकाबले आसान था पेपर

परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि मैथ्स के पेपर के मुकाबले इंग्लिश का पेपर काफी राहत देने वाला था। अधिकतर स्टूडेंट्स को सवाल सीधे और समय पर हल करने लायक लगे। हालांकि पूरा पेपर आसान था, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि ग्रामर सेक्शन के कुछ हिस्सों, खासकर रिपोर्टेड स्पीच पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी।

सिलेबस से बाहर नहीं आया कोई सवाल

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर आसान और सीधा था। छात्रों ने बताया कि अधिकतर प्रश्न NCERT आधारित थे जो कि आसानी से और समय से पूरे हो गए। एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद स्टूडेंट्स के रिएक्शन पॉजिटिव थे। एक स्टूडेंट ने बताया कि पेपर क्लियर, डायरेक्ट और उम्मीद से कम स्ट्रेसफुल था।

टीचर्स के रिएक्शन

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा की TGT इंग्लिश सुनीता विरमानी ने कहा कि पेपर में सभी प्रश्न फॉर्मेट के हिसाब थे। पेपर में सभी सेक्शन से सवालों का बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन था जो अलग-अलग एबिलिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए था। विरमानी ने आगे कहा कि सेक्शन क्लियर और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड थे और स्टूडेंट्स ने काफी प्रैक्टिस की वजह से अच्छी तैयारी की थी जिससे उन्होंने समय पर पेपर पूरा कर लिया।

लांसर्स आर्मी स्कूल्स की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, विनीता माहेश्वरी ने कहा कि इंग्लिश का पेपर कुल मिलाकर मीडियम से आसान था। पेपर स्टूडेंट-फ्रेंडली, फेयर और स्कोरिंग था, जिसमें ज्यादातर सवाल सीधे सिलेबस से थे। उन्होंने आगे कहा कि इससे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बैलेंस्ड चॉइस और क्लियर गाइडलाइंस दिखाने का मौका मिला।