CBSE Result Date Time 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब समाप्ति की ओर हैं। जहां 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च 2026 को खत्म हो चुकी हैं, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गईं। ऐसे में अब लाखों छात्रों की नजरें रिजल्ट डेट पर टिकी हैं। यहां जानें सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026 की संभावित तारीखों से लेकर मार्कशीट डाउनलोड करने तक की हर लेटेस्ट अपडेट।

कब आएगा CBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026?

मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी हो सकता है। वहीं, सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 मई 2026 के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना है।

इस बार बोर्ड की नई दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू होने के कारण रिजल्ट अलग-अलग तारीखों पर जारी किए जा सकते हैं। पहले दोनों कक्षाओं के परिणाम एक साथ घोषित किए जाते थे, लेकिन अब बदलाव देखने को मिलेगा।

कहां देखें CBSE रिजल्ट 2026?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म्स पर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

DigiLocker

UMANG ऐप

ऐसे करें CBSE Result 2026 चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Class X 2026 Results” या “Class XII 2026 Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें।

सीबीएसई बोर्ड पासिंग मार्क्स और ग्रेस मार्क्स पॉलिसी

छात्रों को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है और जरूरत पड़ने पर सीबीएसई छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी देता है।

DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें सीबीएसई मार्कशीट

CBSE रिजल्ट जारी होने के साथ ही डिजिटल मार्कशीट भी DigiLocker पर उपलब्ध होगी।

स्टेप 1. DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. मोबाइल नंबर/आधार से लॉगिन करें।

स्टेप 3. “CBSE” सेक्शन में जाकर मार्कशीट डाउनलोड करें।

सीबीएसई रीचेकिंग और कंपार्टमेंट एग्जाम पॉलिसी

सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद अगर छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो, वह री-इवैल्यूएशन/रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक या दो विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प मिलेगा।

इस बार क्या है खास?

नई परीक्षा प्रणाली के कारण रिजल्ट प्रोसेसिंग में बदलाव किया गया है, जिसमें डिजिटल मार्कशीट और स्कोरकार्ड पर ज्यादा फोकस रखा गया है, जिसके चलते स्किल आधारित प्रश्नों की संख्या में वृद्धि की गई है।

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