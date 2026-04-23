केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं के सेकंड बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, सेकेंड बोर्ड परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होगी और 21 मई 2026 तक चलेगी। इस परीक्षा की शुरुआत गणित से होगी, जबकि सोशल साइंस की परीक्षा अंतिम दिन आयोजित की जाएगी।

सीबीएसई द्वारा पहली बार ‘Two-Board Exam System’ के तहत कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दूसरी नियमित बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को मुख्य परीक्षा के बाद अपने अंकों में सुधार करने का अवसर देना है। वे छात्र जिन्होंने फरवरी में आयोजित मुख्य परीक्षा पास कर ली है, वे अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक बेहतर कर सकते हैं।

CBSE Class 10th Second Board Exam 2026 टाइम टेबल

परीक्षा तिथि समय विषय 15 मई 2026 (शुक्रवार) 10:30 AM – 1:30 PM गणित मानक (041), गणित बेसिक (241) 16 मई 2026 (शनिवार) 10:30 AM – 1:30 PM अंग्रेज़ी कम्युनिकेटिव (101), अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य (184) 18 मई 2026 (सोमवार) 10:30 AM – 1:30 PM साइंस (086) 19 मई 2026 (मंगलवार) 10:30 AM – 1:30 PM हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, संस्कृत सहित कई भाषाएं 19 मई 2026 (मंगलवार) 10:30 AM – 12:30 PM भारतीय संगीत, वोकल, रिटेल, टूरिज्म आदि 20 मई 2026 (बुधवार) 10:30 AM – 12:30 PM ड्रॉइंग, आईटी, एआई 20 मई 2026 (बुधवार) 10:30 AM – 1:30 PM संस्कृत (122) 21 मई 2026 (गुरुवार) 10:30 AM – 1:30 PM सोशल साइंस (087)

क्या है CBSE का Two-Board Exam System?

CBSE ने 2026 से Two-Board Exam System लागू किया है। इसके तहत छात्रों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलता है। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में होती है और दूसरी परीक्षा मई में आयोजित की जाती है।

CBSE Board Class 12 Result Date 2026 LIVE Updates

इस व्यवस्था के तहत, मुख्य परीक्षा पास कर चुके छात्र तीन विषयों तक दोबारा परीक्षा दे सकते हैं और जिन छात्रों की किसी विषय में कम्पार्टमेंट आई है, वे दूसरी परीक्षा में शामिल होकर पास हो सकते हैं। बेहतर अंक लाने वाले छात्रों का उच्चतम स्कोर फाइनल माना जाएगा। इससे छात्रों पर एक बार में बेहतर प्रदर्शन का दबाव कम होगा और उन्हें सुधार का अवसर मिलेगा।

CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?

CBSE ने Class 10 Result 2026 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया था। इस साल बोर्ड परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा।

लड़कियों का पास प्रतिशत: 94.99%

लड़कों का पास प्रतिशत: 92.69%

इस बार भी लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

Second Board Exam के लिए कौन छात्र पात्र हैं?

CBSE के नए नियमों के अनुसार, मुख्य परीक्षा पास कर चुके छात्र अपने अंक सुधारने के लिए सेकेंड बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। कम्पार्टमेंट वाले छात्र इस परीक्षा के जरिए विषय पास कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन स्कूलों द्वारा LOC प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।