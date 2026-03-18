CBSE Class 10 Second Board Exam 2026 Schedule Released: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 के सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) जमा और परीक्षा फीस से जुड़ा पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नई दो-बार परीक्षा नीति के तहत यह परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्र अधिकतम 3 विषयों में अपने अंक सुधार लायक हैं।

CBSE Class 10 Second Board Exam 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

गतिविधि तारीख LOC सबमिशन (पहला चरण) 18 मार्च 2026 – 31 मार्च 2026 फीस भुगतान (पहला चरण) रिजल्ट के अगले दिन से 5 दिन LOC सबमिशन (दूसरा चरण) रिजल्ट के अगले दिन से 5 दिन फीस भुगतान (दूसरा चरण) रिजल्ट के अगले दिन से 5 दिन LOC सबमिशन (तीसरा चरण, लेट फीस) रिजल्ट के 7वें दिन से 2 दिन फीस भुगतान (तीसरा चरण, लेट फीस) रिजल्ट के 7वें दिन से 2 दिन

क्या है सीबीएसई सेकेंड बोर्ड एग्जाम पॉलिसी?

सीबीएसई की नई पॉलिसी के तहत अब कक्षा 10 के छात्रों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को एक और मौका देना है ताकि वे अपने अंकों में सुधार कर सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

कौन दे सकता है सेकेंड बोर्ड परीक्षा?

वे छात्र जो अपने नंबर सुधारना चाहते हैं, उन्हें अधिकतम 3 विषयों में सुधार का मौका मिलेगा। इसके अलावा कंपार्टमेंट वाले छात्रों को नया LOC भरना होगा।

सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन

सीबीएसई ने स्कूल और छात्रों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार, LOC केवल स्कूल द्वारा ही सबमिट किया जाएगा और उसमें दी गई जानकारी प्रिंसिपल को वेरिफाई करनी होगी।

सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए छात्रों और अभिभावकों को पूरी जानकारी देना अनिवार्य

सीबीएसई ने कहा कि छात्र खुद से LOC सबमिशन नहीं कर सकते इसलिए सोच-समझकर ही सेकेंड एग्जाम का विकल्प चुनें और समय पर फीस और फॉर्म भरें।

सेकेंड बोर्ड एग्जाम परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा अपडेट

CBSE ने साफ किया है कि सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए सीमित एग्जाम सेंटर होंगे और पहले वाले सेंटर मिलने की गारंटी नहीं है साथ ही छात्रों को सेंटर बदलने का विकल्प भी नहीं मिलेगा।

क्यों जरूरी है पहला चरण?

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे LOC पहले चरण में ही सबमिट करें ताकि, सेंटर अलॉटमेंट बेहतर हो और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग आसान होने के साथ ही किसी भी तरह की किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

रिजल्ट के बाद भी मिलेगा मौका

यदि कोई छात्र पहले निर्णय नहीं ले पाता है, तो वह मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद दूसरे चरण में भी आवेदन कर सकता है।

सीबीएसई सेकंड बोर्ड एग्जाम की महत्वपूर्ण बातें

छात्रों और स्कूलों को सेकंड बोर्ड एक्जाम से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय समय पर ही पूरी करनी होंगी क्योंकि आवेदन के अंतिम दिन अंतिम दिन रात 11:59:59 बजे के बाद सिस्टम बंद हो जाएगा और देर से आवेदन करने वाले छात्रों पर लेट फीस लागू होगी।

Jansatta Education Expert Advice

सीबीएसई का यह नया कदम छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 उन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं। हालांकि, छात्रों को सलाह दी गई है कि वे इस विकल्प का उपयोग सोच-समझकर करें और सभी डेडलाइन का ध्यान रखें।