केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्रों के लिए पोस्ट रिजल्ट गतिविधियों की शुरुआत कर दी है। बोर्ड ने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया है। इसके बाद 14 अगस्त 2026 से उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 2026 की मुख्य बोर्ड परीक्षा या मुख्य एवं सेकेंड बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था।

कौन कर सकता है आवेदन?

CBSE के अनुसार आवेदन करने के पात्र छात्रो में 2026 की कक्षा 10 मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्र, मुख्य बोर्ड परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा दोनों में शामिल छात्र और निजी और नियमित दोनों श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

पोस्ट रिजल्ट प्रक्रिया कैसे होगी?

इस वर्ष भी सीबीएसई की संशोधित और पारदर्शी प्रक्रिया लागू रहेगी। इसके तहत छात्रों को पहले अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही वे उत्तरों के वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रक्रिया का क्रम

उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन।

स्कैन कॉपी प्राप्त करना।

यदि आवश्यकता हो तो अंकों/उत्तरों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन।

इसके बाद संबंधित उत्तरों के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन।

14 अगस्त से शुरू होगी अगली प्रक्रिया

सीबीएसई ने बताया है कि स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद 14 अगस्त 2026 से वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन कैसे करें?

छात्र CBSE के आधिकारिक पोस्ट रिजल्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक पोर्टल खोलें।

स्टेप 2. Post Result Activities सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4. संबंधित विषय चुनें।

स्टेप 5. निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 6. आवेदन सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

पहले स्कैन कॉपी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और केवल उन्हीं प्रश्नों के लिए री-इवैल्यूएशन कराएं, जहां मूल्यांकन में त्रुटि दिखाई दे। छात्र आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम दिनों में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक हो सकता है। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।