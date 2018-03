CBSE Re-Exam 2018: पेपर लीक मामले में 25 लोगों से पूछताछ, दोबारा परीक्षा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

CBSE Paper Leak 2018: CBSE की दसवीं कक्षा के गणित और बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी को हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी शख्स का नाम विक्की है और वह दिल्ली के राजिंदर नगर, सेक्टर 8 में एक कोचिंग इंस्टिट्यूट चलाता है। पुलिस ने उससे गुरुवार को पूछताछ की। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्पेशल सीपी आर पी उपाध्याय ने बताया कि अभी तक मामले में 25 लोगों से पूछताछ की गई है। दोनों पेपर परीक्षा के एक दिन पहले व्हाट्स ऐप पर लीक हुए थे।

CBSE को 23 मार्च को अज्ञात सूत्रों से फैक्स के जरिए विक्की के पेपर लीक मामले में संलिप्त होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद ही बोर्ड ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में CBSE ने पूरे मामले का ब्यौरा दिया। इसके मुताबिक, CBSE को 26 मार्च 2018 को राउज़ एवेन्यू स्थित अपनी एकेडमिक यूनिट पर बिना पते का एक अज्ञात लिफाफा डिलिवर हुआ। इस लिफाफे में अर्थशास्त्र परीक्षा के प्रश्न पत्र के उत्तरों की हस्तलिखित 4 शीट्स मौजूद थी। CBSE ने शिकायत में कहा है कि लिफाफा मिलने का इशारा साफ तौर पर प्रश्न पत्र लीक होने की तरफ था।

इसके अलावा CBSE ने राजिंदर नगर के ही दो स्कूलों के भी मामले में संलिप्त होने की शिकायत की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 420 और 120B के तहत मुकदमें दर्ज किए हैं। इसी बीच छात्र जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि या तो सभी विषयों की परीक्षाएं दोबारा आयोजित हों या फिर किसी की भी नहीं।

We are trying to trace the trail of paper leak. One private tutor was named by CBSE in their complaint, he has been interrogated: RP Upadhyay, Special CP, Delhi on #CBSEPaperLeaked pic.twitter.com/ohwCyi6D7J

-आर पी उपाध्याय, स्पेशल सीपी ने कहा- 2 मुकदमें दर्ज किए गए हैं और SIT जांच कर रही है। अभी तक मामले में 25 लोगों से पूछताछ की गई है। दोनों पेपर परीक्षा के एक दिन पहले व्हाट्स ऐप पर लीक किए गए थे। मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई।

-कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना: रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से की इस्तीफे की मांग

Post Vyapam & SSC now 3 papers of CBSE have also been leaked & as per students, some more papers have also been leaked. There was an error in evaluation of Class 12 exams in 2017. Why was the post of CBSE chairman left vacant for 2 years?: RS Surjewala, Congress #CBSEPaperLeak pic.twitter.com/FblcCXkygZ

— ANI (@ANI) March 29, 2018