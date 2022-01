CBSE Class 10th, 12th Board Exam 2022 Term 1 Result: कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द, स्टूडेंट्स ऐसे कर सकेंगे चेक

CBSE 10th Result, CBSE 12th Result 2022: सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज नहीं जारी किया जाएगा।

CBSE Class 10th, 12th Board Exam 2022 Term 1 Result: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CBSE Term 1 Result आज ही जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि, बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने सूचना दी है कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट आज नहीं जारी किया जाएगा। सीबीएसई रिजल्ट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर चेक करते रहें।

बोर्ड द्वारा पहले टर्म की परीक्षा नवंबर और दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बोर्ड परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जा रही है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च और अप्रैल 2022 में आयोजित की जाएगी। जिसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। सभी छात्र CBSE Term 1 Result 2021 इन स्टेप्स के माध्यम से चेक कर सकेंगे।

How to check CBSE Class 10th and 12th Board Exam Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्मतिथि सहित सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4: अब छात्र CBSE Term 1 Result 2022 चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बोर्ड की वेबसाइट के अलावा छात्र डिजी लॉकर और उमंग ऐप के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इसके अलावा एसएमएस के माध्यम से रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को CBSE 10 या CBSE 12 लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा।