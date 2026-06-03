केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया। साथ ही सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।

यह कार्रवाई उस समय हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी द्वारा 31 मई को किए गए एक पोस्ट में OSM प्रणाली की सुरक्षा कमजोरियों की ओर ध्यान दिलाया गया था।

उन्होंने यह दावा भी किया था कि वह छात्रों की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जांच में इन खामियों की पुष्टि हुई है और CBSE ने भी OSM पोर्टल में “वल्नरेबिलिटी” यानी सुरक्षा कमजोरियां होने की बात स्वीकार की है।

एस राधा चौहान की अध्यक्षता में बनेगी जांच समिति

केंद्र सरकार ने इस मामले में OSM प्रणाली के लिए सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच करने हेतु एक सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगी। समिति को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

लोकहांडे प्रशांत सिताराम बने नए CBSE चेयरमैन

सरकार ने 2001 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी लोकहांडे प्रशांत सिताराम को नया CBSE चेयरमैन नियुक्त किया है। वह इससे पहले गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे।

वहीं, 2008 बैच के भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारी वरुण भारद्वाज को CBSE का नया सचिव बनाया गया है। वह इससे पहले शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे।

राहुल सिंह कृषि मंत्रालय भेजे गए

पूर्व सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर किया गया है।

दूसरी ओर, CBSE सचिव हिमांशु गुप्ता को समय से पहले उनके मूल कैडर यानी गृह मंत्रालय में वापस भेज दिया गया है। नियुक्ति समिति (ACC) के आदेश के अनुसार, उन्हें “प्रशासनिक आधार” पर प्रत्यावर्तित किया गया है और उन्हें 12 दिसंबर 2030 तक किसी अन्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

OSM सेवा प्रदाता कंपनी की भूमिका भी जांच के घेरे में

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, हिमांशु गुप्ता उस समिति के प्रमुख थे जिसने डिजिटल मूल्यांकन सेवा का कार्यादेश हैदराबाद स्थित कंपनी Coempt Eduteck Pvt Ltd को देने की सिफारिश की थी।

सीबीएसई ने इसी कंपनी को OSM प्रणाली के संचालन का जिम्मा सौंपा था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में यह कंपनी, जिसका उस समय नाम Globarena Technologies Private Limited था, तेलंगाना बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन विवाद में भी चर्चा में रही थी।

छात्रों ने उठाए थे उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के सवाल

CBSE ने इस वर्ष पहली बार कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी। विवाद तब सामने आया जब कई छात्रों ने अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में गंभीर त्रुटियों की शिकायत की।

छात्रों के अनुसार, कई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी धुंधली (Blurred) थी तो कुछ पन्ने गायब थे। कुछ मामलों में दूसरे छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई दे रही थीं।

शिकायतों के लिए पोर्टल

विवाद के बीच सीबीएसई ने छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है, जहां वे स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन कर सकते हैं। CBSE के अनुसार, यह पोर्टल 2 जून 2026 से सक्रिय है और 6 जून 2026 की मध्यरात्रि तक खुला रहेगा।

बोर्ड ने कहा कि जिन छात्रों को उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी में कोई त्रुटि दिखाई देती है या जो मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।