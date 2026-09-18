CBSE Board Exam 2027 Date Sheet LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027 डेटशीट जल्द जारी हो सकती है। बोर्ड ने अभी परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले साल के पैटर्न को देखते हुए टेंटेटिव डेटशीट सितंबर 2026 के आखिरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

इसके बाद CBSE की ओर से फाइनल डेटशीट अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच जारी की जा सकती है। हालांकि, यह संभावित टाइमलाइन है और इसे CBSE की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।

CBSE Board Exam 2027 Date Sheet कब आएगी?

CBSE ने अभी तक 2027 बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है। पिछले परीक्षा चक्र को देखें तो CBSE ने 2026 बोर्ड परीक्षा की टेंटेटिव डेटशीट 24 सितंबर 2025 को जारी की थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को फाइनल डेटशीट जारी की गई थी। इसी पैटर्न के आधार पर इस साल भी विद्यार्थी सितंबर के आखिरी सप्ताह से डेटशीट को लेकर अपडेट की उम्मीद कर सकते हैं।

CBSE 10th, 12th Exam 2027: कब हो सकती हैं परीक्षाएं?

सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से मार्च 2027 के बीच आयोजित होने की संभावना है। विषयवार परीक्षा की तारीखें डेटशीट जारी होने के बाद क्लियर हो सकेंगी। इसलिए विद्यार्थियों को सलाह है कि डेटशीट का इंतजार करते हुए पढ़ाई न रोकें। परीक्षा की संभावित अवधि को ध्यान में रखकर रिवीजन, सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट की योजना अभी से बनाई जा सकती है।

CBSE Date Sheet 2027 में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

जब CBSE 2027 की डेटशीट जारी करेगा तो उसमें 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। संभावित रूप से डेटशीट में ये विवरण शामिल होंगे:

कक्षा 10वीं की विषयवार परीक्षा तारीख

कक्षा 12वीं की विषयवार परीक्षा तारीख

बोर्ड परीक्षा की शुरुआत और अंतिम तारीख

परीक्षा का समय

विषय कोड

प्रैक्टिकल/इंटरनल असेसमेंट से संबंधित जानकारी

इतने लाख छात्र हो सकते हैं परीक्षा में शामिल

पिछले परीक्षा चक्र में सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए करीब 45 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की जानकारी दी थी। दोनों कक्षाओं में कुल 204 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। 2027 में परीक्षार्थियों की वास्तविक संख्या सीबीएसई की ओर से रजिस्ट्रेशन और परीक्षा संबंधी आधिकारिक आंकड़े जारी होने के बाद सामने आएगी।

CBSE Board Exam 2027 Date Sheet कैसे चेक करें?

डेटशीट जारी होने के बाद विद्यार्थी इसे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

स्टेप 1. सबसे पहले cbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर परीक्षा/डेटशीट से संबंधित लिंक देखें।

स्टेप 3. CBSE Class 10/12 Date Sheet 2027 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 5. अपनी कक्षा और विषय की परीक्षा तारीख चेक करें।

स्टेप 6. डेटशीट डाउनलोड करके सेव कर लें।

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