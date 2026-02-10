CBSE On Screen Marking for Class 12th: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 2026 से कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के तहत ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। सीबीएसई ने इस संबंध में सभी संबद्ध स्कूलों को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। हालांकि, कक्षा 10 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2026 में पहले की तरह ऑफलाइन (फिजिकल मोड) में ही किया जाएगा।

सीबीएसई हर साल भारत और 26 अन्य देशों में करीब 44 लाख छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है। बोर्ड का कहना है कि यह कदम परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक बनाने के लिए उठाया गया है।

CBSE की On-Screen Marking (OSM) क्या है?

OSM एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें परीक्षकों को कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षक ऑनलाइन लॉगिन करके उत्तरों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है।

CBSE OSM सिस्टम के प्रमुख फायदे

CBSE के अनुसार, इस नई प्रणाली से कई अहम लाभ होंगे:

टोटलिंग और जोड़-घटाव की गलतियां खत्म होंगी

मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा

रिजल्ट जल्दी जारी हो सकेगा

पोस्ट-रिजल्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी

शिक्षक अपने ही स्कूल से मूल्यांकन कर सकेंगे

विदेशी स्कूलों के शिक्षक भी मूल्यांकन में शामिल हो सकेंगे

पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल प्रक्रिया

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षक अपने नियमित शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ मूल्यांकन कर सकेंगे।

स्कूलों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर

CBSE ने सभी स्कूलों को 2026 से पहले निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं:

कंप्यूटर लैब (Public Static IP के साथ)

विंडोज ओएस वाले पीसी या लैपटॉप

पर्याप्त RAM और स्टोरेज

अपडेटेड वेब ब्राउसर

एडॉब रीडर

न्यूनतम 2 Mbps इंटरनेट स्पीड

बिजली की निर्बाध आपूर्ति (UPS/Power Backup)

शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग और सपोर्ट

CBSE ने बताया कि OASIS ID वाले शिक्षकों को सिस्टम से परिचित कराने के लिए:

कई ड्राई रन कराए जाएंगे

ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होंगे

कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा

निर्देशात्मक वीडियो जारी की जाएंगी

छात्रों के लिए क्यों है यह बदलाव फायदेमंद?

जनसत्ता एजुकेशन एक्सपर्ट के अनुसार, डिजिटल मूल्यांकन से, अंकों में पारदर्शिता बढ़ेगी और रीचेकिंग विवाद कम होंगे साथ ही रिजल्ट में देरी की समस्या खत्म होगी। यह बदलाव NEP 2020 के डिजिटल एजुकेशन विजन के अनुरूप भी माना जा रहा है।

CBSE OSM System 2026 FAQs

Q1. CBSE OSM सिस्टम कब से लागू होगा?

A. कक्षा 12 के लिए यह सिस्टम बोर्ड परीक्षा 2026 से लागू होगा।

Q2. क्या कक्षा 10 की कॉपियां भी ऑनलाइन चेक होंगी?

A. नहीं, 2026 में कक्षा 10 की जांच ऑफलाइन ही होगी।

Q3. क्या छात्रों के नंबरों पर इसका असर पड़ेगा?

A. नहीं, बल्कि गलतियों की संभावना कम होने से निष्पक्ष मूल्यांकन होगा।

Q4. क्या शिक्षक घर से कॉपियां चेक कर सकेंगे?

A. नहीं, मूल्यांकन स्कूल की निर्धारित लैब से ही किया जाएगा।

Q5. क्या इससे रिजल्ट जल्दी आएगा?

A. हां, CBSE के मुताबिक रिजल्ट प्रोसेसिंग का समय काफी कम होगा।

Jansatta Education Expert Conclusion

CBSE का यह फैसला भारतीय शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2026 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन पूरी तरह तकनीक आधारित होगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही कई समस्याओं का समाधान संभव है।