CBSE Board Exams 2020: बोर्ड परीक्षाएं कल 14 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं से ठीक पहले सीबीएसई की चेयरपर्सन अनीता करवाल ने परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को एक पत्र लिखा है। उन्‍होनें छात्रों से कहा कि वे स्‍कूल से केवल परीक्षाओं के नंबर लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि ढ़ेर सारी यादें और एक पर्सनालिटी लेकर जाएंगे। अपनी एक साथी के बच्‍चे का उदाहरण भी उन्‍होनें दिया जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में सामान्‍य प्रदर्शन करने के बावजूद जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया।

उन्होंने कहा, “बोर्ड की परीक्षाएं आपके जीवन को नियंत्रित न करती हैं और न कर सकती हैं। हम केवल अपने स्कूल के दिनों में हर सब्‍जेक्‍ट और एक्टिविटी में अच्‍छे होने की वजह से अपनी जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल नहीं करते। स्कूली शिक्षा निश्चित रूप से सभी विषयों की जानकारी के लिए तो जरूरी है ही, इसके साथ ही यह जीवन भर सीखने वाले मूल्यों और कौशल प्राप्त करने के लिए ज्‍यादा जरूरी है।”

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में जब छात्र नौकरी की तलाश करेंगे, तब केवल उनके नंबर नहीं देखे जाएंगे, बल्कि उनके द्वारा सीखे गए कौशल भी देखे जाएंगे। “आपको नौकरी देने वाले हमेशा आपके स्कूल में प्राप्त नंबरों से अपनी राय तय नहीं करेंगे। इसके बजाय वे ये जानना चाहेंगे कि आप कड़ी मेहनत करने में सक्षम हैं या रचनात्मक व्यक्ति हैं। कुछ आपकी महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं की जांच करेंगे। अन्य लोग अच्छे बोलचाल या मेलजोल की भावना पर भी ध्‍यान देते हैं।

उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लिखे पत्र में कहा, “Kiddos, you got this! अपनी सभी क्षमताओं और ज्ञान से लैस होकर अब आगे बढ़ें, अपनी चिंताओं पर हमला करें और खुद को कड़ी मेहनत करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहें।”

