CBSE 10th, 12th Result 2019: अधिकारियों ने बताया कब आएगा CBSE Class 10th और 12th का रिजल्ट

CBSE 10th, 12th Result 2019 Date: CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने की तारीख को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। अब साफ हो गया है कि रिजल्ट कब आएगा। सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि रिजल्ट मई के पहले सप्ताह के बाद आएगा। मतलब अब CBSE बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 8 से 15 मई के बीच जारी किया जाएगा। Central Board of Secondary Education, CBSE Class 10 Board Examination Results, CBSE Class 12 Board Examination Results अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbseresults.nic.in पर जारी करेगा। इस बार यह संभव है कि सीबीएसई पिछली बार के मुकाबले इस बार रिजल्‍ट जल्‍दी जारी कर दे। क्‍योंकि सीबीएसई इवैल्‍युएशन का काम तेजी से पूरा कर रहा है। यहां क्लिक करके ऐप में आप अपना रिजल्ट देखें सकते हैं।

How to check CBSE Board Class 10 Result

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbseresults.nic.in पर जाएं।

यहां Click for CBSE Results का लिंक दिखाई देगा उसपर क्लिक करें।

अब नया पेज खुल जाएगा। यहां CBSE Class 10 Results के लिंक पर क्लिक करें।

अब यहां आपको अपना रोल नंबर डालना है।

रोल नंबर डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा।

How to check CBSE Board Class 12 Result

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbseresults.nic.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर Click for CBSE Results का लिंक दिखाई देगा उसपर क्लिक करना है।

अब नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर CBSE Class 10 Results के लिंक पर क्लिक करना है।

अब यहां आपको अपना रोल नंबर डालना है।

रोल नंबर डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा।

