वेस्ट एशिया के सात देशों में युद्ध की स्थिति के कारण रद्द की गई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) अब दोबारा आयोजित करेगा। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए होगी, जिनका रिजल्ट विशेष मूल्यांकन योजना के तहत जारी किया गया था और वे अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं।

CBSE ने मार्च में बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कक्षा 12वीं की 40 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। इनमें 20 एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी शामिल थे। परीक्षा रद्द होने के बाद प्रभावित छात्रों का रिजल्ट विशेष मूल्यांकन योजना के तहत तैयार किया गया था।

40 विषयों में दोबारा होगी परीक्षा

CBSE परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड अब उन सभी कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा, जिनका रिजल्ट विशेष मूल्यांकन योजना के तहत घोषित किया गया था। छात्र पहले रद्द किए गए 40 विषयों में से अपनी पसंद के विषयों की परीक्षा दे सकेंगे।

मार्च में जारी की गई थी मूल्यांकन योजना

CBSE ने प्रभावित छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए 27 मार्च को विशेष मूल्यांकन योजना जारी की थी। इसके आधार पर वेस्ट एशिया के नियमित छात्रों का रिजल्ट 13 मई को भारत और विदेश के अन्य 12वीं के छात्रों के साथ जारी किया गया था। इन देशों के निजी छात्रों का रिजल्ट भी बाद में इसी योजना के तहत घोषित किया गया था।

अंकों से असंतुष्ट छात्रों को मिला मौका

विशेष मूल्यांकन योजना में पहले ही कहा गया था कि अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो उसे उन विषयों की परीक्षा देने का मौका दिया जा सकता है, जिनकी परीक्षा पहले नहीं हो सकी थी। अब CBSE ने इसी प्रावधान के तहत दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है।

परीक्षा के लिए नहीं देना होगा फीस

CBSE के अनुसार, परीक्षा की तारीख और डेटशीट आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। योग्य छात्रों को परीक्षा फॉर्म सीधे खुद जमा करना होगा। इसके लिए छात्रों से किसी तरह की परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी।

पुराने परीक्षा केंद्रों पर ही होगी परीक्षा

दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए नए परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। छात्रों की परीक्षा उन्हीं केंद्रों पर आयोजित होगी, जो पहले निर्धारित किए गए थे।

नया रिजल्ट ही माना जाएगा अंतिम

CBSE ने बताया कि दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों का नया रिजल्ट ही अंतिम माना जाएगा। यह उनके पहले जारी किए गए रिजल्ट की जगह लेगा।

रिजल्ट के बाद नहीं मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

बोर्ड ने यह भी कहा है कि दोबारा परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद किसी तरह की पोस्ट-रिजल्ट डिक्लेरेशन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यानी परीक्षा के बाद परिणाम से संबंधित अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: CBSE Sample Papers 2027 जारी: 10वीं-12वीं के लिए SQP और Marking Scheme ऐसे डाउनलोड करें

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है। बोर्ड ने सेंपल प्रश्नपत्र (SQP) और मार्किंग स्कीम को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।