CBSE Date Sheet 2019 Class 10, Class 12: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2019 के बोर्ड परीक्षा की तारीखों का एलान कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक, 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी जो 29 मार्च तक चलेगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी और 03 अप्रैल, 2019 तक चलेंगी। इस बार परीक्षा प्रवेश पत्र में ही प्रत्येक पेपर के लिए दिए गए समय का विवरण रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर 10:15 तक उत्तर पुस्तिका छात्रों को दी जाएगी। छात्रों को उसी उत्तर पुस्तिका पर अपने सवालों के जवाब देने हैं। वहां मौजूद सहायक केंद्राधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद 10 बजकर 15 मिनट पर सवाल बांटे जाएंगे। 10:15 से लेकर 10:30 का समय छात्रों को सवाल पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 10:30 बजे से छात्र उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखना शुरू कर सकेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस परीक्षा का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है।

10वीं बोर्ड की गणित विषय की परीक्षा 7 मार्च (गुरुवार), विज्ञान की 13 मार्च (बुधवार), हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी की 19 मार्च (मंगलवार), अंग्रेजी कॉमन और अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर की 23 मार्च (शनिवार) और सोशल सायंस की 29 मार्च (शुक्रवार) को आयोजित होगी।

12वीं बोर्ड (विज्ञान) की अंग्रेजी इलेक्टिव एन, अंग्रेजी इलेक्टिव सी और अंग्रेजी कोर की परीक्षा शनिवार 2 मार्च, फिजिक्स की परीक्षा मंगलवार 5 मार्च, कमेस्ट्री की परीक्षा मंगलवार 12 मार्च, बायोलॉजी की परीक्षा शुक्रवार 15 मार्च और मैथ की परीक्षा साेमवार 18 मार्च को आयोजित होगी।

12वीं बोर्ड (काॅमर्स) की कॉस्ट अकाउंटिंग तथा फाइनांशियल अकाउंटिंग की परीक्षा शनिवार 16 फरवरी, अंग्रेजी इलेक्टिव एन, अंग्रेजी इलेक्टिव सी और अंग्रेजी कोर की परीक्षा शनिवार 2 मार्च, बिजनेश स्टडी की परीक्षा गुरुवार 14 मार्च, मैथ की परीक्षा सोमवार 18 मार्च, इकोनॉमिक्स की परीक्षा बुधवार 27 मार्च और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस तथा कंप्यूटर साइंस की गुरुवार 28 मार्च को होगी।

12वीं बोर्ड (आर्ट्स) की फैशन स्टडीज विषय की परीक्षा बुधवार 20 फरवरी, भूगोल विषय की गुरुवार 7 मार्च, समाज शास्त्र (सोशियोलॉजी) की सोमवार 11 मार्च, राजनीतिक विज्ञान (पॉलिटिकल सायंस) की मंगलवार 19 मार्च, इतिहास (हिस्ट्री) की सोमवार 25 मार्च, अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) की बुधवार 27 मार्च, मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) की शुक्रवार 29 मार्च, गृह विज्ञान (होम सायंस) सोमवार 1 अप्रैल और दर्शनशास्त्र (फिलॉस्पी) की मंगलवार 2 अप्रैल को होगी।

10वीं परीक्षा का शिड्यूल

THURSDAY, 21st FEBRUARY 2019 10.30 AM -12.30 PM 354 e- PUBLISHING AND e- OFFICE

FRIDAY, 22nd FEBRUARY 2019 10.30 AM – 1.30 PM 049 PAINTING

SATURDAY, 23rd FEBRUARY 2019 10.30 AM – 1.30 PM 035 HIND.MUSIC MEL.INS

MONDAY, 25th FEBRUARY 2019 10.30 AM – 1.30 PM 034 HIND.MUSIC VOCAL

WEDNESDAY, 27th FEBRUARY 2019

10.30 AM -1.30 PM

031 CARNATIC MUSIC VOC

032 CAR. MUSIC (MEL INS) 036 HIND MUSIC.PER.INS 076 036

NATIONAL CADET COR

HIND MUSIC.PER.INS

154 ELEM. OF BUSINESS

254 ELEM BOOK-K & ACCY

10.30 AM -12.30 PM

401 DYNAMICS OF RETAILING

403 SECURITY

404 AUTOMOBILE TECH

405 INTRODUCTION TO FIN.MARKETS

406 INTRO TO TOURISM

407 BEAUTY & WELLNESS

408 BASIC AGRICULTURE

409 FOOD PRODUCTION

410 FRONT OFFICE OPERA

411 BANKING & INSURANCE

412 MARKETING & SALES

413 HEALTH CARE SERVICES

SATURDAY, 02nd MARCH 2019

10.30 AM- 12.30 PM 402 INFO TECHNOLOGY

TUESDAY, 05th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

003 URDU COURSE-A

004 PUNJABI

005 BENGALI

006 TAMIL

007 TELUGU

008 SINDHI

009 MARATHI

010 GUJARATI

011 MANIPURI

012 MALAYALAM

013 ODIA

014 ASSAMESE

017 TIBETAN

020 GERMAN

021 RUSSIAN

023 PERSIAN

024 NEPALI

025 LIMBOO

026 LEPCHA

089 TELUGU – TELANGANA

092 BODO

093 TANGKHUL

094 JAPANESE

095 BHUTIA

096 SPANISH

097 KASHMIRI

098 MIZO

099 BAHASA MELAYU

131 RAI

133 TAMANG

134 SHERPA

136 THAI

303 URDU COURSE B

THURSDAY, 07th MARCH 2019

10.30 AM – 1.30 PM 041 MATHEMATICS

SATURDAY, 09th MARCH 2019

10.30 AM – 1.30 PM

015 KANNADA

016 ARABIC

018 FRENCH

132 GURUNG

WEDNESDAY, 13th MARCH 2019

0.30 AM – 1.30 PM 086 SCIENCE – THEORY

10.30 AM – 1.30 PM 090 SCIENCE W/O PRACTICAL

SATURDAY, 16th MARCH 2019

10.30 AM – 1.30 PM 122 SANSKRIT

TUESDAY,19th MARCH 2019

10.30 AM – 1.30 PM 002 HINDI COURSE-A

085 HINDI COURSE-B

SATURDAY, 23rd MARCH 2019

10.30 AM – 1.30 PM 101 ENGLISH COMM.

184 ENGLISH LNG & LIT.

MONDAY, 25th MARCH 2019

10.30 AM – 1.30 PM 064 HOME SCIENCE

WEDNESDAY, 27th MARCH 2019

10.30 AM – 1.00 PM 165 FOUNDATION OF I T

166 INFO. & COMM. TECH

FRIDAY, 29th MARCH 2019

10.30 AM – 1.30 PM 087 SOCIAL SCIENCE

12वीं परीक्षा का शिड्यूल

FRIDAY, 15th FEBRUARY 2019

10.30 AM- 1.30 PM

035 HIND.MUSIC MEL.INS

604 OFFICE PROCEDURE & PRACTICES

763 OLERICULTURE

10.30 AM- 1.00 PM

776 GARMENT CONSTRUCTION

779 TEXTILE CHEMICAL PROCESSING

SATURDAY, 16th FEBRUARY 2019

10.30 AM- 1.30 PM

032 CARNATIC MUSIC MEL INS

057 BHARATNATYAM DANCE

059 ODISSI DANCE

062 MOHINIYATTAM DANCE

068 AGRICULTURE

076 NATIONAL CADET CORPS

606 OFFICE COMMUNICATION

625 APPLIED PHYSICS

737 FOOD & BEVERAGE -COST & CONTROL

741 LABORATORY MEDICINES

743 RETAIL OPERATIONS

748 INFORMATION STORAGE & RETRIEVAL

754 ADVANCE FRONT OFFICE OPERATIONS

781 COST ACCOUNTING

783 MARKETING

794 DERIVATIVE MKT OPERATIONS

10.30 AM – 1.00 PM 775 BASIC PATTERN DEVELOPMENT

10.30 AM – 12.30 PM 608 SHORTHAND ENGLISH

610 SHORTHAND HINDI

632 AC & REFRIGERATION II

731 CHILD HEALTH NURSING

MONDAY, 18th FEBRUARY 2019

10.30 AM- 1.30 PM

031 CARNATIC MUSIC VOC

073 KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES

622 ENGINEERING SCIENCE

626 MECHANICAL ENGINEERING

729 BASIC CONCEPTS OF HEALTH & DISEASE &

MEDICAL TERMI

736 FOOD SERVICES

740 GEOSPATIAL TECH

742 CLINICAL BIOCHEMISTRY & MICROBIOLOGY

744 RETAIL SERVICES

747 LIB RARY SYS & RES.MGMT

753 FRONT OFFICE OPERATIONS

757 TRVL AG & T OP BUS

762 BASIC HORTICULTURE

766 BUS.OPERTN & ADMN

772 DESIGN & INNOVATION

780 FIN. ACCOUNTING

784 SALESMANSHIP

10.30 AM- 1.00

PM 745 BEAUTY & HAIR

774 FABRIC STUDY

777 TRAD INDIAN TEXTILE

789 OP & MNT OF COMM DEV

797 CONST TECHNOLOGY

800 SECURITY

10.30 AM – 12.30 PM

668 RADIOGRAPHY II

WEDNESDAY, 20th FEBRUARY 2019

10.30 AM- 1.30 PM

036 HINDUSTANI MUSIC PER INS

053 FASHION STUDIES

765 FLORICULTURE

782 TAXATION

10.30 AM – 1.00 PM

786 INSURANCE

627 AUTO ENGINEERING

732 MIDWIF

10.30 AM – 12.30 PM

788 ELECT. APPLIANCES

MONDAY, 25th FEBRUARY 2019

10.30 AM- 1.30 PM

072 MASS MEDIA STUDIES

738 U THE EV&FORMS OF MASS MEDIA

TUESDAY, 26th FEBRUARY 2019

10.30 AM- 1.30 PM

734 FOOD PROD-III

739 T CR&COM PROC MM

10.30 AM – 12.30 PM

607 TYPOGRAPHY &CA – ENG

609 TYPOGRAPHY &CA – HINDI

WEDNESDAY, 27th FEBRUARY 2019

10.30 AM- 1.30 PM

735 FOOD PROD -IV

10.30 AM- 1.00 PM 796 WEB APPLICATIONS

SATURDAY, 02nd MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

001 ENGLISH ELECTIVE-N

101 ENGLISH ELECTIVE-C

301 ENGLISH CORE

TUESDAY, 05th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

042 PHYSICS

WEDNESDAY, 06th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

055 ACCOUNTANCY

THURSDAY, 07th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

029 GEOGRAPHY

045 BIOTECHNOLOGY

FRIDAY, 08th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

104 PUNJABI

105 BENGALI

106 TAMIL

107 TELUGU

108 SINDHI

109 MARATHI

110 GUJARATI

111 MANIPURI

112 MALAYALAM

113 ODIA

114 ASSAMESE

115 KANNADA

116 ARABIC

117 TIBETAN

118 FRENCH

120 GERMAN

123 PERSIAN

124 NEPALI

125 LIMBOO

126 LEPCHA

189 TELUGU – TELANGANA

193 TANGKHUL

194 JAPANESE

195 BHUTIA

196 SPANISH

198 MIZO

SATURDAY, 09th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

002 HINDI ELECTIVE

302 HINDI CORE

MONDAY, 11th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

039 SOCIOLOGY

TUESDAY, 12th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

043 CHEMISTRY

THURSDAY, 14th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

054 BUSINESS STUDIES

FRIDAY, 15th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

044 BIOLOGY

SATURDAY, 16th MARCH 2019

10.30 AM- 12.30 PM

049 PAINTING

050 GRAPHICS

051 SCULPTURE

052 APP /COMMERCIAL ART

MONDAY, 18th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

041 MATHEMATICS

TUESDAY, 19th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

028 POLITICAL SCIENCE

SATURDAY, 23rd MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

022 SANSKRIT ELECTIVE

074 LEGAL STUDIES

322 SANSKRIT CORE

MONDAY, 25th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

027 HISTORY

TUESDAY, 26th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

003 URDU ELECTIVE

056 KATHAK DANCE

303 URDU CORE

WEDNESDAY, 27th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

030 ECONOMICS

THURSDAY, 28th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

065 INFORMATICS PRAC.

083 COMPUTER SCIENCE

FRIDAY, 29th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

037 PSYCHOLOGY

SATURDAY, 30th MARCH 2019

10.30 AM- 1.30 PM

048 PHYSICAL EDUCATION

MONDAY, 01st APRIL 2019

10.30 AM- 1.30 PM

046 ENGINEERING GRAPHICS

064 HOME SCIENCE

TUESDAY, 02nd APRIL 2019

040 PHILOSOPHY

10.30 AM- 1.30 PM

066 ENTREPRENEURSHIP

075 HUMAN RIGHTS AND GENDER STUDIES

078 THEATRE STUDIES

079 LIBRARY & INFO. SCIENCE

WEDNESDAY, 03rd APRIL 2019

067 MULTIMEDIA & WEB T

756 INTRO TO HOSP MGMT

