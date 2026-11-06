केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं के पेपर 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगे। डेटशीट का इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था। लास्ट ईयर यानी 2026 की परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर 2025 को डेटशीट जारी हुई थी।
एकेडमिक सेशन 2026-27 की बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं का शेड्यूल जारी कर दिया है। क्लास 10 के एग्जाम 16 फरवरी, 2027 को शुरू होंगे और 9 मार्च, 2027 को खत्म होंगे। वहीं CBSE क्लास 12 के एग्जाम भी 16 फरवरी को शुरू होंगे लेकिन 9 अप्रैल को खत्म होंगे।
आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें डेटशीट
अगले साल की बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं वह डेटशीट को ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in से चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज डेटशीट आप यहां नीचे भी देख सकते हैं। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 83 सब्जेक्ट के लिए जबकि 12वीं की परीक्षा 121 सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जाएंगी।
बोर्ड ने डेटशीट तैयार करते समय इन बातों का रखा है ध्यान
- कक्षा 10वीं और 12वीं में विद्यार्थियों की ओर से आमतौर पर एक साथ चुने जाने वाले विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त अंतर रखा गया है।
- कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संभावित कार्यक्रम को ध्यान में रखा गया है। बोर्ड परीक्षाओं को इन प्रवेश परीक्षाओं के शुरू होने से पहले पूरा करने की कोशिश की गई है, ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें।
- प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर किसी खास दिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखा गया है ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
- परीक्षा कार्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को अपने स्कूलों से लंबे समय तक अनुपस्थित न रहना पड़े।
- डेटशीट तैयार करते समय 40,000 से अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी के चुने हुए दो विषयों की परीक्षा एक ही दिन न हो।
- सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी।
कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 का पूरा शेड्यूल
|दिन और तारीख
|परीक्षा का समय
|विषय कोड
|सब्जेक्ट
|मंगलवार, 6 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|49
|पेंटिंग
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|41
|गणित (स्टैंडर्ड)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|241
|गणित (बेसिक)
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|404
|ऑटोमोटिव
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|405
|फाइनेंशियल मार्केट्स का परिचय
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|407
|ब्यूटी एंड वेलनेस
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|409
|फूड प्रोडक्शन
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|415
|मल्टीमीडिया
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|416
|मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|419
|डेटा साइंस
|शुक्रवार, 19 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|64
|होम साइंस
|शनिवार, 20 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|154
|एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस
|शनिवार, 20 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|303
|उर्दू कोर्स-B
|सोमवार, 22 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|86
|विज्ञान
|मंगलवार, 23 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|406
|इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म (पर्यटन का परिचय)
|बुधवार, 24 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|165
|कंप्यूटर एप्लीकेशंस
|बुधवार, 24 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|402
|इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
|बुधवार, 24 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|417
|आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|401
|रिटेल
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|403
|सिक्योरिटी
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|408
|एग्रीकल्चर
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|410
|फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|411
|बैंकिंग एंड इंश्योरेंस
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|412
|मार्केटिंग एंड सेल्स
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|413
|हेल्थ केयर
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|414
|अपैरल
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|420
|इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|421
|फाउंडेशन स्किल फॉर लाइफ साइंसेज
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|422
|डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन
|शुक्रवार, 26 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|101
|इंग्लिश (कम्युनिकेटिव)
|शुक्रवार, 26 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|184
|इंग्लिश (लैंग्वेज एंड लिटरेचर)
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|8
|सिंधी
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|12
|मलयालम
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|13
|ओड़िया
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|14
|असमिया
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|15
|कन्नड़
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|24
|नेपाली
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|91
|कोकबोरोक
|दिन और तारीख
|परीक्षा का समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|16
|अरबी
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|119
|संस्कृत (कम्युनिकेटिव)
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|122
|संस्कृत
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|131
|राई
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|132
|गुरूंग
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|133
|तामांग
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|134
|शेर्पा
|मंगलवार, 2 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|418
|फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर
|बुधवार, 3 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|2
|हिंदी कोर्स-A
|बुधवार, 3 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|85
|हिंदी कोर्स-B
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|3
|उर्दू कोर्स-A
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|4
|पंजाबी
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|5
|बंगाली
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|6
|तमिल
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|9
|मराठी
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|10
|गुजराती
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|11
|मणिपुरी
|गुरुवार, 4 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|89
|तेलुगु-तेलंगाना
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|7
|तेलुगु
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|21
|रूसी
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|23
|फारसी
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|25
|लिम्बू
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|26
|लेप्चा
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|31
|कर्नाटक संगीत (गायन)
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|32
|कर्नाटक संगीत (वाद्य यंत्र)
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|33
|कर्नाटक संगीत (परकशन वाद्य)
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|34
|हिंदुस्तानी संगीत (गायन)
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|35
|हिंदुस्तानी संगीत (वाद्य यंत्र)
|शुक्रवार, 5 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|36
|हिंदुस्तानी संगीत (परकशन वाद्य)
|दिन और तारीख
|परीक्षा का समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|शनिवार, 6 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|18
|फ्रेंच
|सोमवार, 8 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|87
|सोशल साइंस (सामाजिक विज्ञान)
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|17
|तिब्बती
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|20
|जर्मन
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|76
|नेशनल कैडेट कोर (NCC)
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|88
|भोटी
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|92
|बोडो
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|93
|तंगखुल
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|94
|जापानी
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|95
|भूटिया
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|96
|स्पेनिश
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|97
|कश्मीरी
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|98
|मिजो
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|99
|बहासा मलयु
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|136
|थाई
|मंगलवार, 9 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|254
|बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी (लेखांकन एवं बहीखाता)
सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 2027 डेटशीट
|दिन और तारीख
|परीक्षा का समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|मंगलवार, 16 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|42
|भौतिक विज्ञान (फिजिक्स)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|46
|इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|57
|भरतनाट्यम (नृत्य)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|58
|कुचिपुड़ी (नृत्य)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|59
|ओडिसी (नृत्य)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|60
|मणिपुरी (नृत्य)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|61
|कथकली (नृत्य)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|807
|ब्यूटी एंड वेलनेस
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|816
|हॉर्टिकल्चर (बागवानी)
|बुधवार, 17 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|823
|कॉस्ट अकाउंटिंग (लागत लेखांकन)
|गुरुवार, 18 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|48
|शारीरिक शिक्षा
|शुक्रवार, 19 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|45
|बायोटेक्नोलॉजी
|शुक्रवार, 19 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|66
|एंटरप्रेन्योरशिप (उद्यमिता)
|शुक्रवार, 19 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|825
|शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)
|शुक्रवार, 19 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|826
|शॉर्टहैंड (हिंदी)
|शुक्रवार, 19 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|846
|लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट
|शनिवार, 20 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|819
|इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी
|शनिवार, 20 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|855
|मास मीडिया स्टडीज
|शनिवार, 20 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|848
|डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन
|सोमवार, 22 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|76
|नेशनल कैडेट कोर (NCC)
|सोमवार, 22 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|804
|ऑटोमोटिव
|सोमवार, 22 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|837
|फैशन स्टडीज
|दिन और तारीख
|परीक्षा का समय
|विषय कोड
|विषय का नाम
|मंगलवार, 23 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|55
|अकाउंटेंसी (लेखाशास्त्र)
|बुधवार, 24 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|49
|पेंटिंग
|बुधवार, 24 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|50
|ग्राफिक्स
|बुधवार, 24 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|51
|स्कल्पचर (मूर्तिकला)
|बुधवार, 24 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|52
|एप्लाइड आर्ट (कमर्शियल आर्ट)
|गुरुवार, 25 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|29
|भूगोल
|शुक्रवार, 26 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|824
|ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेज
|शुक्रवार, 26 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|836
|लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
|शुक्रवार, 26 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|842
|अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
|शनिवार, 27 फरवरी 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|43
|केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान)
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|3
|उर्दू इलेक्टिव
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|23
|संस्कृत इलेक्टिव
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|31
|कर्नाटक संगीत (गायन)
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|32
|कर्नाटक संगीत (मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स)
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
|33
|कर्नाटक संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट्स-मृदंगम)
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|303
|उर्दू कोर
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|814
|इंश्योरेंस (बीमा)
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|818
|जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी
|सोमवार, 1 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|834
|फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स
|मंगलवार, 2 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|37
|साइकोलॉजी (मनोविज्ञान)
|बुधवार, 3 मार्च 2027
|सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक
|104
|पंजाबी
|बुधवार, 3 मार्च 2027
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|105
|बंगाली
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|106
|तमिल
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|107
|तेलुगु
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|108
|सिंधी
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|109
|मराठी
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|110
|गुजराती
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|111
|मणिपुरी
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|112
|मलयालम
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|113
|ओड़िया
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|114
|असमिया
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|115
|कन्नड़