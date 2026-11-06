दिन और तारीख परीक्षा का समय विषय कोड विषय का नाम

मंगलवार, 23 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 55 अकाउंटेंसी (लेखाशास्त्र)

बुधवार, 24 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 49 पेंटिंग

बुधवार, 24 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 50 ग्राफिक्स

बुधवार, 24 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 51 स्कल्पचर (मूर्तिकला)

बुधवार, 24 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 52 एप्लाइड आर्ट (कमर्शियल आर्ट)

गुरुवार, 25 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 29 भूगोल

शुक्रवार, 26 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 824 ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेज

शुक्रवार, 26 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 836 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस

शुक्रवार, 26 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 842 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन

शनिवार, 27 फरवरी 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 43 केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान)

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 3 उर्दू इलेक्टिव

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 23 संस्कृत इलेक्टिव

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 31 कर्नाटक संगीत (गायन)

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 32 कर्नाटक संगीत (मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स)

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 33 कर्नाटक संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट्स-मृदंगम)

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 303 उर्दू कोर

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 814 इंश्योरेंस (बीमा)

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 818 जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी

सोमवार, 1 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 834 फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स

मंगलवार, 2 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 37 साइकोलॉजी (मनोविज्ञान)

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 104 पंजाबी

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 105 बंगाली

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 106 तमिल

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 107 तेलुगु

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 108 सिंधी

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 109 मराठी

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 110 गुजराती

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 111 मणिपुरी

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 112 मलयालम

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 113 ओड़िया

बुधवार, 3 मार्च 2027 सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 114 असमिया