केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं के पेपर 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगे। डेटशीट का इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था। लास्ट ईयर यानी 2026 की परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर 2025 को डेटशीट जारी हुई थी।

एकेडमिक सेशन 2026-27 की बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं का शेड्यूल जारी कर दिया है। क्लास 10 के एग्जाम 16 फरवरी, 2027 को शुरू होंगे और 9 मार्च, 2027 को खत्म होंगे। वहीं CBSE क्लास 12 के एग्जाम भी 16 फरवरी को शुरू होंगे लेकिन 9 अप्रैल को खत्म होंगे।

आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें डेटशीट

अगले साल की बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं वह डेटशीट को ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in से चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज डेटशीट आप यहां नीचे भी देख सकते हैं। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 83 सब्जेक्ट के लिए जबकि 12वीं की परीक्षा 121 सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जाएंगी।

बोर्ड ने डेटशीट तैयार करते समय इन बातों का रखा है ध्यान

  1. कक्षा 10वीं और 12वीं में विद्यार्थियों की ओर से आमतौर पर एक साथ चुने जाने वाले विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त अंतर रखा गया है।
  2. कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संभावित कार्यक्रम को ध्यान में रखा गया है। बोर्ड परीक्षाओं को इन प्रवेश परीक्षाओं के शुरू होने से पहले पूरा करने की कोशिश की गई है, ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें।
  3. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर किसी खास दिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखा गया है ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
  4. परीक्षा कार्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को अपने स्कूलों से लंबे समय तक अनुपस्थित न रहना पड़े।
  5. डेटशीट तैयार करते समय 40,000 से अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी के चुने हुए दो विषयों की परीक्षा एक ही दिन न हो।
  6. सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी।

कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 का पूरा शेड्यूल

दिन और तारीखपरीक्षा का समयविषय कोडसब्जेक्ट
मंगलवार, 6 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक49पेंटिंग
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक41गणित (स्टैंडर्ड)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक241गणित (बेसिक)
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक404ऑटोमोटिव
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक405फाइनेंशियल मार्केट्स का परिचय
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक407ब्यूटी एंड वेलनेस
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक409फूड प्रोडक्शन
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक415मल्टीमीडिया
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक416मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक419डेटा साइंस
शुक्रवार, 19 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक64होम साइंस
शनिवार, 20 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक154एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस
शनिवार, 20 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक303उर्दू कोर्स-B
सोमवार, 22 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक86विज्ञान
मंगलवार, 23 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक406इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म (पर्यटन का परिचय)
बुधवार, 24 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक165कंप्यूटर एप्लीकेशंस
बुधवार, 24 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक402इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
बुधवार, 24 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक417आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक401रिटेल
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक403सिक्योरिटी
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक408एग्रीकल्चर
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक410फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक411बैंकिंग एंड इंश्योरेंस
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक412मार्केटिंग एंड सेल्स
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक413हेल्थ केयर
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक414अपैरल
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक420इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक421फाउंडेशन स्किल फॉर लाइफ साइंसेज
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक422डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन
शुक्रवार, 26 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक101इंग्लिश (कम्युनिकेटिव)
शुक्रवार, 26 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक184इंग्लिश (लैंग्वेज एंड लिटरेचर)
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक8सिंधी
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक12मलयालम
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक13ओड़िया
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक14असमिया
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक15कन्नड़
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक24नेपाली
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक91कोकबोरोक
दिन और तारीखपरीक्षा का समयविषय कोडविषय का नाम
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक16अरबी
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक119संस्कृत (कम्युनिकेटिव)
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक122संस्कृत
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक131राई
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक132गुरूंग
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक133तामांग
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक134शेर्पा
मंगलवार, 2 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक418फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक2हिंदी कोर्स-A
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक85हिंदी कोर्स-B
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक3उर्दू कोर्स-A
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक4पंजाबी
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक5बंगाली
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक6तमिल
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक9मराठी
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक10गुजराती
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक11मणिपुरी
गुरुवार, 4 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक89तेलुगु-तेलंगाना
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक7तेलुगु
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक21रूसी
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक23फारसी
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक25लिम्बू
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक26लेप्चा
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक31कर्नाटक संगीत (गायन)
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक32कर्नाटक संगीत (वाद्य यंत्र)
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक33कर्नाटक संगीत (परकशन वाद्य)
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक34हिंदुस्तानी संगीत (गायन)
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक35हिंदुस्तानी संगीत (वाद्य यंत्र)
शुक्रवार, 5 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक36हिंदुस्तानी संगीत (परकशन वाद्य)
दिन और तारीखपरीक्षा का समयविषय कोडविषय का नाम
शनिवार, 6 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक18फ्रेंच
सोमवार, 8 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक87सोशल साइंस (सामाजिक विज्ञान)
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक17तिब्बती
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक20जर्मन
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक76नेशनल कैडेट कोर (NCC)
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक88भोटी
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक92बोडो
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक93तंगखुल
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक94जापानी
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक95भूटिया
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक96स्पेनिश
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक97कश्मीरी
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक98मिजो
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक99बहासा मलयु
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक136थाई
मंगलवार, 9 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक254बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी (लेखांकन एवं बहीखाता)

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 2027 डेटशीट

दिन और तारीखपरीक्षा का समयविषय कोडविषय का नाम
मंगलवार, 16 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक42भौतिक विज्ञान (फिजिक्स)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक46इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक57भरतनाट्यम (नृत्य)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक58कुचिपुड़ी (नृत्य)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक59ओडिसी (नृत्य)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक60मणिपुरी (नृत्य)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक61कथकली (नृत्य)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक807ब्यूटी एंड वेलनेस
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक816हॉर्टिकल्चर (बागवानी)
बुधवार, 17 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक823कॉस्ट अकाउंटिंग (लागत लेखांकन)
गुरुवार, 18 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक48शारीरिक शिक्षा
शुक्रवार, 19 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक45बायोटेक्नोलॉजी
शुक्रवार, 19 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक66एंटरप्रेन्योरशिप (उद्यमिता)
शुक्रवार, 19 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक825शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)
शुक्रवार, 19 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक826शॉर्टहैंड (हिंदी)
शुक्रवार, 19 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक846लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट
शनिवार, 20 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक819इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी
शनिवार, 20 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक855मास मीडिया स्टडीज
शनिवार, 20 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक848डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन
सोमवार, 22 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक76नेशनल कैडेट कोर (NCC)
सोमवार, 22 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक804ऑटोमोटिव
सोमवार, 22 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक837फैशन स्टडीज
दिन और तारीखपरीक्षा का समयविषय कोडविषय का नाम
मंगलवार, 23 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक55अकाउंटेंसी (लेखाशास्त्र)
बुधवार, 24 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक49पेंटिंग
बुधवार, 24 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक50ग्राफिक्स
बुधवार, 24 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक51स्कल्पचर (मूर्तिकला)
बुधवार, 24 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक52एप्लाइड आर्ट (कमर्शियल आर्ट)
गुरुवार, 25 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक29भूगोल
शुक्रवार, 26 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक824ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेज
शुक्रवार, 26 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक836लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
शुक्रवार, 26 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक842अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
शनिवार, 27 फरवरी 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक43केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान)
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक3उर्दू इलेक्टिव
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक23संस्कृत इलेक्टिव
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक31कर्नाटक संगीत (गायन)
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक32कर्नाटक संगीत (मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स)
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक33कर्नाटक संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट्स-मृदंगम)
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक303उर्दू कोर
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक814इंश्योरेंस (बीमा)
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक818जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी
सोमवार, 1 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक834फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स
मंगलवार, 2 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक37साइकोलॉजी (मनोविज्ञान)
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक104पंजाबी
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक105बंगाली
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक106तमिल
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक107तेलुगु
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक108सिंधी
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक109मराठी
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक110गुजराती
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक111मणिपुरी
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक112मलयालम
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक113ओड़िया
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक114असमिया
बुधवार, 3 मार्च 2027सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक115कन्नड़