CBSE 12th Supplementary Result 2026 Date, Time, Direct Link: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसी जानकारी दर्ज कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CBSE 12th Compartment Result 2026 कब आएगा?

सीबीएसई ने अभी तक कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए रिजल्ट अगस्त 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है।

CBSE 12th Compartment Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

स्टेप 1. सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर CBSE Class 12 Compartment Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना विवरण दर्ज करें, जिसमें रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि शामिल हैं।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

CBSE 12th Supplementary Result 2026 Marksheet कहां मिलेगी?

ऑनलाइन जारी होने वाला रिजल्ट प्रोविजनल मार्कशीट के रूप में होगा। छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट और अन्य दस्तावेज अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा छात्र रिजल्ट को DigiLocker ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकेंगे।

CBSE 12th Compartment Exam 2026 में पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

सीबीएसई कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होने के छात्रों को थ्योरी में अलग से 33 प्रतिशत अंक और प्रैक्टिकल में अलग से 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। जो छात्र निर्धारित अंक हासिल कर लेते हैं, उन्हें कक्षा 12वीं पास माना जाएगा।

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