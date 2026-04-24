CBSE Board Class 12th Result Date, Time 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 12वीं के परिणाम 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद ही होगी।
इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉपियों का मूल्यांकन ओएसएम (ऑन स्क्रीन मार्किंग) सिस्टम के माध्यम से पूरा किया गया है, जिससे रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना बढ़ गई है।
इन प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकेंगे रिजल्ट
छात्र सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी देख सकेंगे।
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
DigiLocker
UMANG App
SMS
CBSE 12th Result 2026 ऐसे चेक करें
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं—
स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना रोल नंबर और स्कूल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 5: मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
सीबीएसई की ओर से अभी तक रिजल्ट की सटीक तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही अपडेट लेते रहें।
CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: कब हुई थी परीक्षाएं
इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं।
CBSE Class 12 Result Live Updates: कब जारी होगा रिजल्ट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद ही होगी।