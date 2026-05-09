केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। ताजा अपडेट्स के अनुसार, CBSE 12th Result 2026 मई के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है। इस वर्ष लाखों छात्र-छात्राएं CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे और अब वे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए कॉपियों की जांच कर रहा है, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज हुई है।
CBSE 12th Result 2026 कहां देखें?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
cbseresults.nic.in
इसके अलावा छात्र DigiLocker और UMANG App के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक
स्टेप 1. cbse.gov.in या results.cbse.nic.in वेबसाइट खोलें।
स्टेप 2. “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन दबाएं।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड कर लें।
DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट
स्टेप 1. DigiLocker App या वेबसाइट खोलें।
स्टेप 2. अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
स्टेप 3. “Education” सेक्शन में जाएं।
स्टेप 4. CBSE Board चुनें।
स्टेप 5. जरूरी जानकारी भरें।
स्टेप 6. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।
रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी?
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में छात्रों को नीचे दी गई जानकारियां दिखाई देंगी—
छात्र का नाम
रोल नंबर
स्कूल नंबर
विषयवार अंक
कुल अंक
पास/फेल स्टेटस
CBSE 12वीं पासिंग मार्क्स 2026
CBSE बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अंक शामिल होंगे। जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जा सकता है।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से साइट धीमी हो सकती है। ऐसे में छात्र घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। साथ ही केवल आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट चेक करें।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: ऐसे देखें रिजल्ट
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र cbse.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करनी होगी। Submit बटन दबाते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से साइट धीमी हो सकती है, ऐसे में कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी
CBSE जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। लाखों छात्र अपने स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से चेक कर सकें।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षाएं
इस वर्ष CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। देशभर से लाखों छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए कॉपियों की जांच कर रहा है। इससे रिजल्ट प्रक्रिया तेज हुई है और त्रुटियों की संभावना कम हुई है। बताया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट
CBSE Class 12 Result 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाकर आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की आवश्यकता होगी। वेबसाइट पर “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक सक्रिय होते ही छात्र अपने अंक देख पाएंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी जांच जरूर करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क करें। छात्रों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कहां मिलेगा रिजल्ट
छात्र अपना सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। DigiLocker और UMANG App पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को अपना रोल नंबर तैयार रखने की सलाह दी गई है।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट की संभावित तारीख
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है।