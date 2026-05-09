केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। ताजा अपडेट्स के अनुसार, CBSE 12th Result 2026 मई के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है। इस वर्ष लाखों छात्र-छात्राएं CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे और अब वे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए कॉपियों की जांच कर रहा है, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज हुई है।

CBSE 12th Result 2026 कहां देखें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

इसके अलावा छात्र DigiLocker और UMANG App के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. cbse.gov.in या results.cbse.nic.in वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन दबाएं।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

स्टेप 1. DigiLocker App या वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

स्टेप 3. “Education” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. CBSE Board चुनें।

स्टेप 5. जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 6. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी?

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में छात्रों को नीचे दी गई जानकारियां दिखाई देंगी—

छात्र का नाम

रोल नंबर

स्कूल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

पास/फेल स्टेटस

CBSE 12वीं पासिंग मार्क्स 2026

CBSE बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अंक शामिल होंगे। जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जा सकता है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से साइट धीमी हो सकती है। ऐसे में छात्र घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। साथ ही केवल आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट चेक करें।

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