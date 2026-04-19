CBSE Result 2026 Kab Aayega, CBSE Class 12 Result Date Time Live Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 12वीं के परिणाम 2026 का लाखों छात्रों को इंतजार है, बड़ी खबर है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 तक जारी किया जा सकता है।

हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित किया गया। कॉपियों का आकलन-स्क्रीनशॉट मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम के माध्यम से पूरा किया गया है, जिससे शीघ्र रिलीज होने की संभावना बढ़ गई है।

CBSE Class 12th Result 2026 चेक करने के प्लेटफॉर्म

सीबीएसई रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट सहित इन प्लेटफॉर्म पर चेक किया जा सकता है।

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

DigiLocker

UMANG App

SMS

Jansatta.com/education

Education.indianexpress.com

CBSE 12th Result 2026 कैसे चेक करें

सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, छात्र नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड कर प्रिंट लें।

DigiLocker पर कैसे चेक करें सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026

सीबीएसई कक्षा 12वीं परिणाम 2026 जारी होने के बाद छात्र DigiLocker पर लॉगिन कर “Pull Partner Documents” सेक्शन में अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें विषयवार अंक, ग्रेड और रिजल्ट स्टेटस उपलब्ध होगा।

सीबीएसई कक्षा 12वीं के लिए पासिंग मार्क्स क्या हैं?

CBSE 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी है।

सीबीएसई कक्षा 12 कम्पार्टमेंट परीक्षा 2026

सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद जो छात्र एक या दो विषयों में फेल होंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए दूसरा मौका दिया जाएगा, ताकि वह अपना रिजल्ट सुधार सकें। मगर जो छात्र दो से ज्यादा विषयों में फेल होंगे उन्हें अगले साल फिर से बोर्ड परीक्षा देनी होगी।

पिछले पांच साल में कैसा रहा सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट

CBSE 12वीं का पिछले 5 साल में पास प्रतिशत इस प्रकार रहा है।

2024: 87.98%

2023: 87.33%

2022: 92.71%

2021: 99.37%

2020: 88.78%

इस बार जल्दी क्यों आ सकता है रिजल्ट?

CBSE ने इस साल On-Screen Marking (OSM) सिस्टम अपनाया है, जिससे कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से हुआ। पहले जहां मूल्यांकन में करीब 12 दिन लगते थे, अब यह प्रक्रिया लगभग 9 दिनों में पूरी हो रही है।

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