CBSE 12th Result Date Time 2026 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। ताजा अपडेट के मुताबिक, सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 मई के दूसरे सप्ताह यानि 11 से 14 मई के बीच घोषित होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की गई है।

इस साल देशभर से लाखों छात्र-छात्राएं CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे और अब सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा है, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज मानी जा रही है।

इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

इसके अलावा छात्र DigiLocker और UMANG App के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in खोलें।

स्टेप 2. “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन दबाएं।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट

स्टेप 1. DigiLocker ऐप या वेबसाइट ओपन करें।

स्टेप 2. मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

स्टेप 3. “Education” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. CBSE Board विकल्प चुनें।

स्टेप 5. जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी?

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में छात्रों को कई जरूरी जानकारियां दिखाई देंगी, जिनमें—

छात्र का नाम

रोल नंबर

स्कूल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

पास या फेल स्टेटस

कितने अंक लाने होंगे पास होने के लिए?

CBSE बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल किए जाएंगे। जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जा सकता है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर स्लो हो सकता है। ऐसे में छात्र घबराएं नहीं और कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। साथ ही रिजल्ट केवल आधिकारिक वेबसाइट्स और DigiLocker जैसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही चेक करें।

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