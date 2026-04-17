Go to Live Updates

CBSE 12th Result 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद अब 12वीं के स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा अप्रैल के चौथे सप्ताह या फिर मई के पहले हफ्ते में किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी बोर्ड की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 12वीं कक्षा का परिणाम जारी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।

इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 jansatta.com/education/ और हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी उपलब्ध होगा। स्टूडेंट्स को रिजल्ट एक्सेस करने के लिए अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा।

CBSE 10th Result 2026

इस साल CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित हुई थीं। इन परीक्षाओं में करीब 18 लाख बच्चे उपस्थित हुए हैं। इनमें करीब 10.2 लाख लड़के और 8.3 लाख लड़कियां शामिल हैं। पिछले साल 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी हुआ था। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एकसाथ जारी किया था। हालांकि इस साल सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 पहले ही जारी हो चुका है।

CBSE 12th Result 2026: How to Check?

सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in में से किसी एक पर जाएं।

अब क्लास 12वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब रिजल्ट की विंडो ओपन होगी। यहां अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करें।

रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

Live Updates
11:25 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: इस बार जल्दी क्यों आ सकता है रिजल्ट?

रिपोर्ट्स के अनुसार CBSE 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल तक आने की संभावना है। आमतौर पर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट मई में जारी होता है, लेकिन इस साल 10वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया गया। इस हिसाब से माना जा रहा है कि 12वीं का रिजल्ट भी 30 अप्रैल तक आ सकता है।

11:20 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर पर भी जारी होगा रिजल्ट

सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर पर भी जारी किया जाएगा। डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर स्टूडेंटस परिणाम चेक कर पाएंगे।

11:12 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा और कहां मिलेगा रिजल्ट?

सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा jansatta.com/education/ और हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी उपलब्ध होगा। स्टूडेंट्स को रिजल्ट एक्सेस करने के लिए अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा।

11:06 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: कितने बच्चे एग्जाम में हुए थे शामि?

इन परीक्षाओं में करीब 18 लाख बच्चे उपस्थित हुए हैं। इनमें करीब 10.2 लाख लड़के और 8.3 लाख लड़कियां शामिल हैं।

11:05 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: इस साल कब आयोजित हुईं परीक्षा?

इस साल CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित हुई थीं।

11:05 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल

रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके रिजल्ट को एक्सेस करना होगा।

11:05 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट?

सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जारी किया जाएगा।

11:03 (IST) 17 Apr 2026

CBSE 12th Result 2026 LIVE: कब जारी हो सकता है सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 30 अप्रैल तक होने की संभावना है।