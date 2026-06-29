CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026 Date LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड एग्जाम 2026 (CBSE Class 10 Second Board Exam 2026) का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। परिणाम जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर 10वीं सेकेंड बोर्ड यानी इम्प्रूवमेंट परीक्षा के परिणाम चेक कर सकेंगे।

बोर्ड की ओर से 25 जून, 2025 को जारी आधिकारिक सूचना में बताया गया था कि सेकेंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून 2026 में जारी किए जाएंगे। ऐसे में महीने के अंतिम दिनों में छात्रों का इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के तहत सीबीएसई ने कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अधिकतम तीन विषयों में अपने अंक सुधारने का अवसर दिया है। जिन छात्रों ने सेकेंड बोर्ड परीक्षा में भाग लिया है, वे रिजल्ट जारी होने के बाद अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

सीबीएसई कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण दर्ज होंगे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

विषयों के नाम और विषय कोड

थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंक

प्रैक्टिकल परीक्षा में प्राप्त अंक

कुल प्राप्तांक

ग्रेड

पास/फेल स्थिति

समग्र परिणाम स्थिति

कौन से अंक होंगे अंतिम परिणाम में शामिल?

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों में से जिस परीक्षा में छात्र के अधिक अंक होंगे, उन्हें ही अंतिम परिणाम माना जाएगा। यदि किसी छात्र ने सेकेंड बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसके अंतिम रिकॉर्ड में वही अंक शामिल किए जाएंगे। इससे छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलता है।

CBSE Class 10 Main Result 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?

सीबीएसई ने कक्षा 10 मुख्य परीक्षा का परिणाम 16 अप्रैल 2026 को जारी किया था। इस परीक्षा में कुल 93.70 प्रतिशत छात्र सफल हुए थे। लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था।

लड़कियों का पास प्रतिशत: 94.99%

लड़कों का पास प्रतिशत: 92.60%

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