CBSE 10th Second Board Result 2026 Date, Time, Link LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 (Phase 2) का परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन परीक्षा में शामिल लाखों छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेकेंड बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा DigiLocker, UMANG, SMS और IVRS जैसी सुविधाओं के जरिए भी परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा।
इन वेबसाइटों पर देख सकेंगे रिजल्ट
CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट लिंक सक्रिय होने के बाद उम्मीदवारों को रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी।
DigiLocker और UMANG पर मिलेगी डिजिटल मार्कशीट
बोर्ड छात्रों को डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा। डिजिलॉकर में लॉगिन कर छात्र शिक्षा सेक्शन में जाकर CBSE के दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं UMANG ऐप के माध्यम से भी परिणाम देखा जा सकेगा।
SMS और IVRS से भी मिलेगी रिजल्ट जानकारी
इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में छात्र SMS और IVRS सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में SMS भेजकर परिणाम संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावा IVRS नंबर पर कॉल कर भी रिजल्ट जाना जा सकेगा।
मार्कशीट में क्या-क्या होगा?
ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, जन्मतिथि, विषयवार अंक, ग्रेड, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम
CBSE के नियमों के अनुसार किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। बोर्ड नौ-बिंदु (9-Point) ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें A1 से D2 तक ग्रेड दिए जाते हैं। E ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है।
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे डाउनलोड करें
स्टेप 1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें और रिजल्ट जारी होने तक बोर्ड की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: IVRS सुविधा क्या है?
CBSE छात्रों के लिए IVRS यानी Interactive Voice Response System की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से छात्र फोन कॉल करके परिणाम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के छात्रों और अन्य राज्यों के छात्रों के लिए अलग-अलग नंबर निर्धारित किए जाते हैं। कॉल के दौरान आवश्यक विवरण दर्ज करने पर परिणाम की जानकारी सुनाई जाती है। इंटरनेट की अनुपलब्धता या वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की स्थिति में यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होती है। छात्रों को आधिकारिक नंबरों का ही उपयोग करना चाहिए।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: SMS के जरिए भी जान सकेंगे रिजल्ट
जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे SMS सेवा का उपयोग कर अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर दर्ज कर SMS भेजना होगा। इसके बाद मोबाइल पर रिजल्ट संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। हालांकि विस्तृत मार्कशीट देखने के लिए छात्रों को बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन क्षेत्रों के छात्रों के लिए उपयोगी है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है। बोर्ड हर साल ऐसे वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराता है।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: UMANG ऐप से भी मिलेगा रिजल्ट
UMANG ऐप के जरिए भी छात्र CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद UMANG ऐप में CBSE सेवा चुनकर रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। UMANG प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। ऐसे में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में भी छात्र इस ऐप का उपयोग कर परिणाम देख सकते हैं। यह विकल्प छात्रों के लिए काफी सुविधाजनक माना जाता है।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट?
CBSE रिजल्ट जारी होने के बाद DigiLocker छात्रों के लिए डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराएगा। छात्र DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर या आधार आधारित लॉगिन के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद Education सेक्शन में जाकर CBSE दस्तावेज चुनने होंगे। वहां से डिजिटल रूप से सत्यापित मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है। यह दस्तावेज प्रवेश प्रक्रिया और अन्य शैक्षणिक कार्यों में मान्य माना जाता है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे DigiLocker अकाउंट पहले से सक्रिय रखें।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए कौन-सी जानकारी जरूरी होगी?
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण विवरण तैयार रखने होंगे। आमतौर पर रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की आवश्यकता होती है। कुछ प्लेटफॉर्म पर जन्मतिथि या सुरक्षा पिन भी मांगा जा सकता है। यदि किसी छात्र के पास एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उसे पहले से अपने स्कूल से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सही विवरण दर्ज करने पर ही रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। गलत जानकारी भरने पर परिणाम देखने में परेशानी आ सकती है।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: रिजल्ट देखने के लिए कौन-कौन सी वेबसाइट उपलब्ध होंगी?
CBSE परिणाम जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक वेबसाइटों पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इनमें cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in और cbse.gov.in प्रमुख हैं। बोर्ड परिणाम जारी होते ही इन पोर्टलों पर रिजल्ट लिंक सक्रिय कर देगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों का ही उपयोग करें। किसी भी अनधिकृत लिंक या फर्जी वेबसाइट से बचना जरूरी है। रिजल्ट चेक करते समय इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रखें ताकि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: किन छात्रों के लिए जारी होगा यह रिजल्ट?
CBSE Class 10 Second Board Examination Result 2026 उन छात्रों के लिए जारी किया जाएगा जिन्होंने Phase 2 परीक्षा में भाग लिया था। यह परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी। सेकेंड बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का अवसर देना है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने विषयवार अंक, ग्रेड और कुल प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परिणाम के आधार पर आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया तय होगी। इसलिए छात्रों के लिए यह रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: कहां मिलेगा रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker और UMANG जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट से जुड़ी हर ताजा जानकारी इस लाइव ब्लॉग में सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, उम्मीद है कि परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है।