CBSE 10th Second Board Result 2026 Date, Time, Link LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 (Phase 2) का परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन परीक्षा में शामिल लाखों छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेकेंड बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा DigiLocker, UMANG, SMS और IVRS जैसी सुविधाओं के जरिए भी परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा।

इन वेबसाइटों पर देख सकेंगे रिजल्ट

CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट लिंक सक्रिय होने के बाद उम्मीदवारों को रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी।

DigiLocker और UMANG पर मिलेगी डिजिटल मार्कशीट

बोर्ड छात्रों को डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा। डिजिलॉकर में लॉगिन कर छात्र शिक्षा सेक्शन में जाकर CBSE के दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं UMANG ऐप के माध्यम से भी परिणाम देखा जा सकेगा।

SMS और IVRS से भी मिलेगी रिजल्ट जानकारी

इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में छात्र SMS और IVRS सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में SMS भेजकर परिणाम संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावा IVRS नंबर पर कॉल कर भी रिजल्ट जाना जा सकेगा।

मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, जन्मतिथि, विषयवार अंक, ग्रेड, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें।

पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम

CBSE के नियमों के अनुसार किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। बोर्ड नौ-बिंदु (9-Point) ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें A1 से D2 तक ग्रेड दिए जाते हैं। E ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है।

सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें और रिजल्ट जारी होने तक बोर्ड की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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