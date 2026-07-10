CBSE Class 10th Result Date 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) किसी भी वक्त सीबीएसई कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 रिजल्ट जारी कर सकता है। परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र UMANG ऐप, DigiLocker, SMS और IVRS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे।
इस साल पहली बार लागू हुई दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली
शैक्षणिक सत्र 2026 से CBSE ने पहली बार दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने अंकों में सुधार का अतिरिक्त अवसर देना है। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र पहले चरण में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह दूसरे चरण की परीक्षा देकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। अंतिम परिणाम में दोनों प्रयासों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक होंगे, वही अंक अंतिम रिजल्ट में दर्ज किए जाएंगे।
कब हुई थी सेकेंड बोर्ड परीक्षा?
CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 15 मई से 1 जून 2026 तक किया गया था। वहीं, पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई थीं। पहले चरण का परिणाम 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था।
पहले चरण में कैसा रहा था प्रदर्शन?
पहले चरण की परीक्षा में CBSE का कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा था। छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 94.99% पास प्रतिशत दर्ज किया, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 92.69% रहा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 87.50% रहा।
इसके अलावा 55,368 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे, जबकि 2,21,574 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं, 1.47 लाख से अधिक छात्रों को कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री श्रेणी में रखा गया था।
CBSE 10th Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक
स्टेप 1. सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: कॉमर्स स्ट्रीम में करियर की संभावनाएं
कॉमर्स स्ट्रीम उन छात्रों के लिए बेहतर मानी जाती है जिन्हें अकाउंट्स, बिजनेस और अर्थशास्त्र में रुचि होती है। इस स्ट्रीम के बाद छात्र सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, बीबीए और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव के कारण वित्त और प्रबंधन क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। कॉमर्स छात्रों को बिजनेस की समझ विकसित करने का अवसर देती है। यह स्ट्रीम भविष्य में उद्यमिता और कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रवेश के लिए भी मजबूत आधार तैयार करती है।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: साइंस स्ट्रीम के प्रमुख करियर विकल्प
साइंस स्ट्रीम चुनने वाले छात्रों के पास कई आकर्षक करियर विकल्प होते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, रिसर्च, डेटा साइंस और आईटी जैसे क्षेत्रों में शानदार अवसर उपलब्ध हैं। गणित और विज्ञान विषयों में रुचि रखने वाले छात्र इस स्ट्रीम को चुन सकते हैं। साइंस स्ट्रीम भविष्य में जेईई, नीट और अन्य तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी का आधार भी बनती है। छात्रों को अपने विषय चयन से पहले विशेषज्ञों और शिक्षकों की सलाह लेना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार सही निर्णय ले सकें।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद कौन-सी स्ट्रीम चुनें?
10वीं के बाद छात्रों के सामने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जैसी प्रमुख स्ट्रीम चुनने का विकल्प होता है। स्ट्रीम का चयन केवल अंकों के आधार पर नहीं बल्कि रुचि और करियर लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। साइंस इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कॉमर्स बैंकिंग, वित्त और बिजनेस से जुड़े करियर के लिए बेहतर है। वहीं आर्ट्स प्रशासन, मीडिया, कानून और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान करती है। छात्रों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE:अच्छे अंक आने पर क्या होगा फायदा?
यदि किसी छात्र के सेकेंड बोर्ड परीक्षा में अंक बेहतर होते हैं तो उसका अपडेटेड परिणाम आगे की पढ़ाई में मददगार साबित हो सकता है। बेहतर अंक मिलने से छात्र अपनी पसंद के स्कूल या स्ट्रीम में प्रवेश पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। कई संस्थान प्रवेश के दौरान नवीनतम और सर्वोत्तम अंकों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए सेकेंड बोर्ड परीक्षा छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का एक और अवसर प्रदान करती है। अच्छे अंक आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरणा का काम करते हैं।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट के स्कोरकार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम और स्कूल का नाम शामिल होगा। इसके अलावा विषयवार अंक, थ्योरी और प्रैक्टिकल अंक, कुल प्राप्तांक, ग्रेड और पास या फेल की स्थिति भी दर्ज होगी। छात्र परिणाम देखने के बाद सभी विवरणों का मिलान अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट खोलें और रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें। सबमिट करने के बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र अपने अंक और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें। भविष्य में उपयोग के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट भी निकाल लें। यह दस्तावेज आगे की प्रवेश प्रक्रिया और अन्य शैक्षणिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास रखनी होगी। इनमें रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि शामिल हैं। इन विवरणों की मदद से छात्र आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। यदि किसी छात्र के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसे पहले अपने एडमिट कार्ड की जांच कर लेनी चाहिए। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। सही जानकारी दर्ज करने पर ही स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: कितने छात्रों ने दी सेकंड बोर्ड परीक्षा
सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 में करीब 6.8 लाख छात्रों ने भाग लिया था। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे। परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र यह जान सकेंगे कि उनके अंकों में कितना सुधार हुआ है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आगे की पढ़ाई में इसका लाभ मिल सकता है।
CBSE Class 10th Second Board Result 2026 LIVE: कब आएगा रिजल्ट सेकंड बोर्ड रिजल्ट
सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द घोषित किया जा सकता है। बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि परिणाम जून के तीसरे सप्ताह में जारी होंगे। परीक्षा में शामिल लाखों छात्र अपने स्कोर का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख सकेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट प्राप्त करें। रिजल्ट से जुड़े ताजा अपडेट लगातार जारी किए जाएंगे।