CBSE Class 10th Result Date 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) किसी भी वक्त सीबीएसई कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 रिजल्ट जारी कर सकता है। परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र UMANG ऐप, DigiLocker, SMS और IVRS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे।

इस साल पहली बार लागू हुई दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली

शैक्षणिक सत्र 2026 से CBSE ने पहली बार दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने अंकों में सुधार का अतिरिक्त अवसर देना है। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र पहले चरण में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह दूसरे चरण की परीक्षा देकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। अंतिम परिणाम में दोनों प्रयासों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक होंगे, वही अंक अंतिम रिजल्ट में दर्ज किए जाएंगे।

कब हुई थी सेकेंड बोर्ड परीक्षा?

CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 15 मई से 1 जून 2026 तक किया गया था। वहीं, पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई थीं। पहले चरण का परिणाम 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था।

पहले चरण में कैसा रहा था प्रदर्शन?

पहले चरण की परीक्षा में CBSE का कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा था। छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 94.99% पास प्रतिशत दर्ज किया, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 92.69% रहा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 87.50% रहा।

इसके अलावा 55,368 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे, जबकि 2,21,574 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं, 1.47 लाख से अधिक छात्रों को कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री श्रेणी में रखा गया था।

CBSE 10th Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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