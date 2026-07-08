CBSE 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) किसी भी वक्त सीबीएसई कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर सकता है। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। यदि रिजल्ट वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण दिक्कत आती है तो छात्र UMANG ऐप, DigiLocker, SMS और IVRS के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली का पहला साल
CBSE ने वर्ष 2026 से पहली बार दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को अपने अंकों में सुधार का अतिरिक्त अवसर देना है। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र पहले चरण के परिणाम से संतुष्ट नहीं था, तो उसे दूसरे चरण की परीक्षा देकर अपने अंक बेहतर करने का मौका मिला। दोनों प्रयासों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होंगे, वही अंतिम परिणाम में दर्ज किए जाएंगे।
CBSE 10th Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक
स्टेप 1: सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: होम पेज पर “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6: भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
मार्कशीट में क्या-क्या होगा?
CBSE की डिजिटल मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार थ्योरी अंक, प्रैक्टिकल अंक (जहां लागू हों), कुल अंक, ओवरऑल ग्रेड और पास/फेल स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि मार्कशीट में दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें।
कब हुई थी परीक्षा?
CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 15 मई से 1 जून 2026 तक किया गया था। वहीं, पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच हुई थीं, जिनका परिणाम 15 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था।
पहले चरण का प्रदर्शन
पहले चरण के परिणाम में कुल 93.70 प्रतिशत छात्र सफल रहे थे। छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। छात्राओं का पास प्रतिशत 94.99%, जबकि छात्रों का 92.69% रहा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 87.50% दर्ज किया गया। इसके अलावा 55,368 छात्रों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए, जबकि 2,21,574 छात्र 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने में सफल रहे। वहीं, 1.47 लाख से अधिक छात्रों को कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री श्रेणी में रखा गया था।
cbseresults.nic.in, CBSE 10th Result 2026 LIVE: क्या है CBSE का टू-बोर्ड एग्जाम सिस्टम?
CBSE ने 2026 से पहली बार दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का अतिरिक्त अवसर देना है। यदि कोई छात्र पहले चरण के अंकों से संतुष्ट नहीं था, तो वह दूसरे चरण की परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकता है। अंतिम परिणाम में दोनों प्रयासों में से बेहतर अंक को मान्यता दी जाएगी। इससे छात्रों पर एक ही परीक्षा का दबाव कम करने की कोशिश की गई है।
cbseresults.nic.in, CBSE 10th Result 2026 LIVE: मार्कशीट में जरूर जांचें ये जानकारियां
CBSE की मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड और पास या फेल का स्टेटस दर्ज होगा। यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो तुरंत अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें। गलत जानकारी भविष्य में प्रवेश या अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाओं में परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण सावधानीपूर्वक जांचें।
cbseresults.nic.in, CBSE 10th Result 2026 LIVE: ऐसे करें CBSE 10th Result 2026 चेक
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें। इसके बाद "CBSE Class 10 Second Board Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। अब रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें। सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। सभी जानकारी को ध्यान से जांचना न भूलें।
cbseresults.nic.in, CBSE 10th Result 2026 LIVE: UMANG और DigiLocker से भी मिलेगा रिजल्ट
अगर आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण परेशानी होती है तो छात्र UMANG ऐप और DigiLocker के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा SMS और IVRS की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। DigiLocker पर डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है, जिसका उपयोग कई संस्थानों में अस्थायी प्रमाणपत्र के रूप में किया जा सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने DigiLocker खाते को पहले से सक्रिय रखें।
cbseresults.nic.in, CBSE 10th Result 2026 LIVE: इन वेबसाइट्स पर सबसे पहले देखें रिजल्ट
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद छात्र cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यदि वेबसाइट धीमी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या अन्य वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करें। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण पहले से तैयार रखें ताकि परिणाम आसानी से देखा जा सके।
cbseresults.nic.in, CBSE 10th Result 2026 LIVE: जल्द जारी होगा रिजल्ट
CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट देखें। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।