CBSE 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) किसी भी वक्त सीबीएसई कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर सकता है। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। यदि रिजल्ट वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण दिक्कत आती है तो छात्र UMANG ऐप, DigiLocker, SMS और IVRS के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली का पहला साल

CBSE ने वर्ष 2026 से पहली बार दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को अपने अंकों में सुधार का अतिरिक्त अवसर देना है। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र पहले चरण के परिणाम से संतुष्ट नहीं था, तो उसे दूसरे चरण की परीक्षा देकर अपने अंक बेहतर करने का मौका मिला। दोनों प्रयासों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होंगे, वही अंतिम परिणाम में दर्ज किए जाएंगे।

CBSE 10th Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

CBSE की डिजिटल मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार थ्योरी अंक, प्रैक्टिकल अंक (जहां लागू हों), कुल अंक, ओवरऑल ग्रेड और पास/फेल स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि मार्कशीट में दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत अपने स्कूल या CBSE से संपर्क करें।

कब हुई थी परीक्षा?

CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 15 मई से 1 जून 2026 तक किया गया था। वहीं, पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच हुई थीं, जिनका परिणाम 15 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था।

पहले चरण का प्रदर्शन

पहले चरण के परिणाम में कुल 93.70 प्रतिशत छात्र सफल रहे थे। छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। छात्राओं का पास प्रतिशत 94.99%, जबकि छात्रों का 92.69% रहा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 87.50% दर्ज किया गया। इसके अलावा 55,368 छात्रों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए, जबकि 2,21,574 छात्र 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने में सफल रहे। वहीं, 1.47 लाख से अधिक छात्रों को कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री श्रेणी में रखा गया था।

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