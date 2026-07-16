CBSE Class 10 Second Board Result Date 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए स्टूडेंट्स बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम को खत्म हुए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन बोर्ड ने अभी तक (16 जुलाई) रिजल्ट घोषित नहीं किया है। बोर्ड ने कहां तो पहले यह घोषणा की थी कि सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब जुलाई का आधा महीना भी निकल चुका है और रिजल्ट का इंतजार अभी तक किया जा रहा है।

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा रिजल्ट

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम कभी भी किया जा सकता है। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट शामिल हुए थे वह रिजल्ट आने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। 6 लाख से अधिक बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम में उपस्थित हुए थे।

कब आयोजित हुई थी परीक्षा?

CBSE बोर्ड ने फेज 2 के लिए क्लास 10 की परीक्षाएं 15 से 21 मई, 2026 तक आयोजित की थीं। इन परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

CBSE Class 10th Second Board Exam 2026 Result: How to Check?

सीबीएसई कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

Live Updates