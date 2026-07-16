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CBSE Class 10 Second Board Result Date 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए स्टूडेंट्स बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम को खत्म हुए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन बोर्ड ने अभी तक (16 जुलाई) रिजल्ट घोषित नहीं किया है। बोर्ड ने कहां तो पहले यह घोषणा की थी कि सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब जुलाई का आधा महीना भी निकल चुका है और रिजल्ट का इंतजार अभी तक किया जा रहा है।

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा रिजल्ट

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम कभी भी किया जा सकता है। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट शामिल हुए थे वह रिजल्ट आने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। 6 लाख से अधिक बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम में उपस्थित हुए थे।

कब आयोजित हुई थी परीक्षा?

CBSE बोर्ड ने फेज 2 के लिए क्लास 10 की परीक्षाएं 15 से 21 मई, 2026 तक आयोजित की थीं। इन परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

CBSE Class 10th Second Board Exam 2026 Result: How to Check?

सीबीएसई कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

Live Updates
12:00 (IST) 16 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: DigiLocker, IVRS और UMANG एप्लिकेशन पर भी देख सकेंगे रिजल्ट

आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा परिणाम DigiLocker, IVRS और UMANG एप्लिकेशन पर भी उपलब्ध होंगे। बोर्ड द्वारा मूल प्रमाण पत्र जारी होने तक ऑनलाइन दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।

11:50 (IST) 16 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: कितने लाने होंगे पासिंग मार्क्स

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट उपस्थित हुए हैं उन्हें हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। जिन सब्जेक्ट्स में थ्योरी में 80 मार्क्स हैं, उनके लिए रिटन एग्जाम में कम से कम 27 मार्क्स लाने होंगे।

11:40 (IST) 16 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद नए शैक्षणिक सत्र की करें तैयारी

परिणाम आने के बाद छात्रों को अगले सत्र की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नई कक्षा और नए विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। चुनी गई स्ट्रीम से संबंधित पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की सूची तैयार करें। शुरुआत से ही नियमित अध्ययन की आदत विकसित करने से बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है।

11:30 (IST) 16 Jul 2026

CBSE 10th Result 2026 Second Exam LIVE Updates: 11वीं में एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा शुरू

सीबीएसई 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूलों में 11वीं में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रिजल्ट में देरी की वजह से स्कूल भी एडमिशन प्रक्रिया को रोके हुए हैं।

11:14 (IST) 16 Jul 2026

CBSE 10th Result 2026 Second Exam LIVE Updates: आज जारी हो सकता है रिजल्ट?

वैसे तो CBSE की कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जून में जारी किया जाना था। यह घोषणा बोर्ड ने ही की थी, लेकिन जून में रिजल्ट नहीं आया। फिर यह संभावना थी कि देरी के चलते चलो जुलाई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन जुलाई का भी आधा महीना बीत चुका है और रिजल्ट जारी नहीं हुआ है।

11:11 (IST) 16 Jul 2026

CBSE 10th Result 2026 Second Exam LIVE Updates: दो महीने होने को आए एग्जाम खत्म हुए, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ जारी

CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं की फेज 2 परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार बहुत लंबा खींच रहा है। एग्जाम खत्म हुए दो महीने होने वाले हैं और अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। सेकंड फेज की बोर्ड परीक्षा 15 मई से लेकर 21 मई के बीच आयोजित हुई थी।