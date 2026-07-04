CBSE 10th Second Board Exam Result 2026 Date Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। संभावना है कि बोर्ड की ओर से सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी किया जा सकता है। पहले सप्ताह के 3 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि परिणाम की घोषणा कभी भी की जा सकती है। सेकंड बोर्ड परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठे थे रिजल्ट जारी होने के बाद वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर परिणाम चेक कर पाएंगे।

बोर्ड की ओर से पहले जारी की गई जानकारी के अनुसार, सेकेंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने थे, लेकिन वह डेडलाइन अब बीत चुकी है। बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट जारी होने की कोई आधिकारिक तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इस साल CBSE कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था जिसमें से 85,285 छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इसके अलावा, करीब 57,914 छात्रों ने कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

कहां-कहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर देख सकेंगे। इसके लिए छात्र निम्नलिखित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं:

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

DigiLocker

UMANG ऐप

CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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