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CBSE 10th Second Board Exam Result 2026 Date Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। संभावना है कि बोर्ड की ओर से सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी किया जा सकता है। पहले सप्ताह के 3 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि परिणाम की घोषणा कभी भी की जा सकती है। सेकंड बोर्ड परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठे थे रिजल्ट जारी होने के बाद वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर परिणाम चेक कर पाएंगे।

बोर्ड की ओर से पहले जारी की गई जानकारी के अनुसार, सेकेंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने थे, लेकिन वह डेडलाइन अब बीत चुकी है। बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट जारी होने की कोई आधिकारिक तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इस साल CBSE कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था जिसमें से 85,285 छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इसके अलावा, करीब 57,914 छात्रों ने कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

कहां-कहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर देख सकेंगे। इसके लिए छात्र निम्नलिखित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं:

cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
cbseresults.nic.in
DigiLocker
UMANG ऐप

CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

Live Updates
11:50 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थीं सेकंड बोर्ड की परीक्षा?

CBSE बोर्ड ने फेज 2 के लिए क्लास 10 की परीक्षाएं 15 से 21 मई, 2026 तक आयोजित की थीं। इन परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

11:35 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: सेकेंड बोर्ड परीक्षा क्यों है खास?

सीबीएसई की सेकेंड बोर्ड परीक्षा छात्रों को अपने अंकों में सुधार का अतिरिक्त अवसर देती है। कई छात्र पहली परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह परीक्षा उन्हें बेहतर अंक हासिल करने का मौका प्रदान करती है। इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे की शैक्षणिक योजनाओं में मदद मिलती है।

11:20 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए इन क्रेडेंशियल का करना होगा इस्तेमाल?

CBSE 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे रोल नंबर, स्कूल का नाम, एडमिट कार्ड ID और मां का नाम डालना होगा।

11:00 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: किस परीक्षा के अंक होंगे अंतिम?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों में से जिस परीक्षा में छात्र के अधिक अंक होंगे, उन्हें ही अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा। यदि किसी छात्र ने सेकेंड बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसके अंतिम रिकॉर्ड में वही अंक शामिल किए जाएंगे। यह व्यवस्था छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है।

10:48 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

CBSE कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण दर्ज होंगे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

विषयों के नाम और विषय कोड

थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंक

प्रैक्टिकल परीक्षा में प्राप्त अंक

कुल प्राप्तांक

ग्रेड

पास/फेल स्थिति

समग्र परिणाम स्थिति

10:42 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

10:36 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: कहां-कहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

cbse.gov.inresults.cbse.nic.incbseresults.nic.inDigiLockerUMANG ऐप

10:32 (IST) 4 Jul 2026

CBSE 10th Result Date 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट?

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होना है। रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है।