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CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम अप्रैल महीने में जारी होने की संभावना है। सीबीएसई बोर्ड आमतौर पर हर साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के महीने में ही जारी करता है, लेकिन इस बार 10वीं के रिजल्ट को लेकर पैटर्न में बदलाव की संभावना नजर आ रही है। 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, cbse.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

इस साल 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में 25 लाख से अधिक बच्चे उपस्थित हुए हैं और सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को इस बार अप्रैल महीने में जारी किए जाने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि इस साल बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करेगा। फरवरी-मार्च में जो परीक्षाएं हो गई हैं उनका रिजल्ट अप्रैल में जारी हो सकता है जबकि दूसरी बार की बोर्ड परीक्षा मई में होनी हैं इसलिए 10वीं का रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जाएगा।

लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को 20 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। मई में होनी वाली दूसरी बार की 10वीं बोर्ड परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल होंगी। जो स्टूडेंट अपने मार्क्स में सुधार चाहते हैं वह दूसरी बारी की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं।

Live Updates
16:33 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE:तनाव न लें छात्र

रिजल्ट के बाद कई छात्र तनाव महसूस करते हैं। ऐसे में उन्हें शांत रहकर अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नया अवसर होती है। CBSE भी छात्रों को सुधार के कई मौके देता है।

15:38 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: 10वीं का रिजल्ट महत्वपूर्ण

CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 छात्रों के करियर का पहला बड़ा पड़ाव होता है। इस रिजल्ट के आधार पर ही छात्र आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय करते हैं। इसलिए यह परिणाम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

14:55 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: दो बोर्ड एग्जाम का उद्देश्य

CBSE बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को बेहतर और लचीली शिक्षा प्रदान करना है। इसी दिशा में डुअल एग्जाम सिस्टम लागू किया गया है। इससे छात्रों को अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर अंक हासिल करने का मौका मिलता है। यह शिक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित बनाता है।

13:32 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर पर भी मिलेगा रिजल्ट

डिजिलॉकर के माध्यम से भी CBSE 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है। छात्र अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। डिजिलॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट आधिकारिक और वैध मानी जाती है। यह सुविधा छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है।

12:30 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: स्लो हो सकती है वेबसाइट

CBSE रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक बढ़ जाता है। ऐसे में वेबसाइट स्लो या क्रैश भी हो सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। वैकल्पिक रूप से डिजिलॉकर और SMS के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है।

11:54 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: कब खत्म होंगी कक्षा 12 की परीक्षा

CBSE 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल जारी हैं और 20 अप्रैल 2026 तक समाप्त हो जाएंगी। 12वीं के रिजल्ट भी मई महीने में जारी होने की संभावना है। छात्र 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड दोनों कक्षाओं के रिजल्ट को समय पर जारी करने की तैयारी कर रहा है।

11:03 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: ध्यान से करें स्ट्रीम का चुनाव

CBSE 10वीं रिजल्ट के बाद छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए स्ट्रीम चुननी होती है। छात्र अपने रुचि और प्रदर्शन के अनुसार साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं। सही स्ट्रीम का चयन भविष्य के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए छात्रों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए।

10:15 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: रिचेकिंग का विकल्प

रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे में CBSE उन्हें रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का विकल्प देता है। छात्र निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क भी देना होता है। रीवैल्यूएशन के बाद यदि अंक बढ़ते हैं, तो अपडेटेड मार्कशीट जारी की जाती है।

09:27 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: मार्कशीट में क्या मिलेगी जानकारी

CBSE 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। नाम, रोल नंबर, विषय और अंक सही होने चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें। सही जानकारी भविष्य के एडमिशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहद जरूरी होती है।

08:43 (IST) 5 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: बदला गया एग्जाम पैटर्न

CBSE ने परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया है। अब सवाल केवल रटने पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि छात्रों की समझ और एप्लीकेशन स्किल्स को जांचेंगे। प्रश्नपत्र में केस स्टडी और सिचुएशन बेस्ड प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे छात्रों की वास्तविक समझ का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। यह बदलाव शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

16:42 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए न्यूनतम अंक

CBSE 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई छात्र इस न्यूनतम अंक को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्र सफल हो सकें और उन्हें सुधार का अवसर भी मिले।

15:53 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: कैसे होगा अंकों का निर्धारण

CBSE के नए नियमों के अनुसार, छात्रों को दो परीक्षाओं में से बेहतर अंक को फाइनल माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में कम अंक लाता है, तो वह दूसरी परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकता है। फाइनल मार्कशीट में दोनों में से उच्चतम स्कोर शामिल किया जाएगा। यह प्रणाली छात्रों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर देती है।

15:25 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा

CBSE ने 2026 से बोर्ड परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब 10वीं की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। यह बदलाव National Education Policy 2020 के तहत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को एक से अधिक मौके देना और परीक्षा का दबाव कम करना है। पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा केवल उन छात्रों के लिए होगी जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं।

13:56 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट

CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले cbse.gov.in या results.cbse.nic.in खोलें। इसके बाद “Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। ध्यान दें कि ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होती है, जबकि ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से प्राप्त होगी।

13:23 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के लिए लॉगिन डिटेल

छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि तैयार रखनी चाहिए। रिजल्ट में विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति शामिल होगी। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है।

11:51 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट

सीबीएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर रिजल्ट जारी किया जाएगा।

11:06 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट

CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी होने वाला है। Central Board of Secondary Education ने संकेत दिए हैं कि परिणाम अप्रैल के अंत या मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित हो सकते हैं। छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

09:57 (IST) 4 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: 10वीं का रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख और समय

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होने का समय सुबह 10 बजे रहेगा।

19:40 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: इन वेबसाइट्स पर जारी किया जाएगा रिजल्ट

10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट्स cbse.gov.in, cbse.nic.in और results.cbse.nic.in पर जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।

19:20 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 जारी होने के बाद ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. स्टूडेंट सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर “Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें।

19:00 (IST) 3 Apr 2026

CBSE Result 2026 Date LIVE: पिछले साल का 10वीं का पासिंग प्रतिशत

पिछले साल यानी 2025 में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में कुल 93.66 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे। लास्ट ईयर करीब 24.12 लाख बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

18:40 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: आंसर शीट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं स्टूडेंट

CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद स्टूडेंट्स को आंसर शीट वेरिफिकेशन का मौका देगा। यह प्रोसेस रिजल्ट आने के बाद शुरू होता है। बोर्ड कैलकुलेशन की गलतियों, टोटलिंग की गलतियों, या बिना मार्क वाले सवालों के लिए दोबारा चेक करता है।

18:20 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने पर क्या करें स्टूडेंट्स?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट आने के बाद जो छात्र 1-2 विषय में फेल हो जाएंगे उन्हें सप्लीमेंट्री/कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले मौका मिलेगा। यह विकल्प उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र का इंतजार किए बिना अपने परिणामों में सुधार करने का अवसर देता है। एक बार रिजल्ट आने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए फॉर्म और तारीख के बारे में बताया जाएगा।

18:00 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: 10वीं का रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख और समय

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होने का समय सुबह 10 बजे रहेगा।

17:30 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट एकसाथ आया था

सीबीएसई बोर्ड ने पिछले साल यानी 2025 में कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एकसाथ जारी हुआ था। यह परिणाम 13 मई 2025 को जारी किया गया था।

16:30 (IST) 3 Apr 2026

CBSE Class 10th Result 2026 LIVE: टॉपर लिस्ट जारी नहीं करता सीबीएसई बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा। परिणाम 20 अप्रैल के आसपास जारी होने की संभावना है। स्टूडेंट ध्यान रखें कि बोर्ड आधिकारिक रूप से टॉपर्स के नाम जारी नहीं करता है। छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Unhealthy Competition) और तनाव को कम करने के लिए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इसकी जगह, बोर्ड उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट (Merit Certificate) जारी करता है।

15:51 (IST) 3 Apr 2026

CBSE Class 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल कब जारी हुआ था रिजल्ट?

पिछले साल यानी 2025 में CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी हुआ था, लेकिन इस साल यह रिजल्ट अप्रैल में आने की पूरी संभावना है। 2023, 2024 और 2025 की टाइमलाइन के मुकाबले रिजल्ट पहले जारी होने की उम्मीद है।

15:44 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट एकसाथ आया था

सीबीएसई बोर्ड ने पिछले साल यानी 2025 में कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एकसाथ जारी हुआ था। यह परिणाम 13 मई 2025 को जारी किया गया था।

13:40 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने पर क्या करें स्टूडेंट्स?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट आने के बाद जो छात्र 1-2 विषय में फेल हो जाएंगे उन्हें सप्लीमेंट्री/कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाले मौका मिलेगा। यह विकल्प उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र का इंतजार किए बिना अपने परिणामों में सुधार करने का अवसर देता है। एक बार रिजल्ट आने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए फॉर्म और तारीख के बारे में बताया जाएगा।

12:50 (IST) 3 Apr 2026

CBSE 10th Result 2026 LIVE: 10वीं का पिछले पांच साल का पासिंग प्रतिशत

2025 में कुल 93.66 प्रतिशत बच्चों 10वीं की परीक्षा पास की थी।

2024 में 93.60 प्रतिशत बच्चे पास हुए।

2023 में 93.12 प्रतिशत बच्चों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की

2022 में 94.40 फीसदी स्टूडेंट्स ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को पास किया था।

वहीं 2021 में कक्षा 10वीं का ओवरऑल पासिंग प्रतिशत 99.04 प्रतिशत रहा था।