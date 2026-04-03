CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम अप्रैल महीने में जारी होने की संभावना है। सीबीएसई बोर्ड आमतौर पर हर साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के महीने में ही जारी करता है, लेकिन इस बार 10वीं के रिजल्ट को लेकर पैटर्न में बदलाव की संभावना नजर आ रही है। 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, cbse.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

इस साल 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में 25 लाख से अधिक बच्चे उपस्थित हुए हैं और सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को इस बार अप्रैल महीने में जारी किए जाने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि इस साल बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करेगा। फरवरी-मार्च में जो परीक्षाएं हो गई हैं उनका रिजल्ट अप्रैल में जारी हो सकता है जबकि दूसरी बार की बोर्ड परीक्षा मई में होनी हैं इसलिए 10वीं का रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जाएगा।

लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को 20 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। मई में होनी वाली दूसरी बार की 10वीं बोर्ड परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल होंगी। जो स्टूडेंट अपने मार्क्स में सुधार चाहते हैं वह दूसरी बारी की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं।

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