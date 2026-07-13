CBSE Class 10 Second Board Result Date 2026 LIVE:: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 समाप्त हुए 50 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन लाखों छात्रों का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र और अभिभावक लगातार परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा UMANG ऐप, DigiLocker, SMS और IVRS जैसी सुविधाओं के माध्यम से भी परिणाम देखा जा सकेगा।

50 दिन से ज्यादा का इंतजार, छात्रों की बढ़ी चिंता

सीबीएसई की सेकंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को परीक्षा समाप्त हुए डेढ़ महीने से अधिक समय हो चुका है। सामान्यतः परीक्षा के कुछ सप्ताह बाद परिणाम जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार देरी होने से छात्र आगे की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं। बोर्ड की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।

कब जारी हो सकता है रिजल्ट?

सीबीएसई ने अभी तक रिजल्ट की तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बोर्ड किसी भी समय कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों और बोर्ड के आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।

CBSE 10th Second Board Result 2026 ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले cbseresults.nic.in या results.cbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

इन माध्यमों से भी देख सकेंगे रिजल्ट

सीबीएसई छात्रों की सुविधा के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिजल्ट उपलब्ध कराएगा।

UMANG App: लॉगिन कर रिजल्ट सेक्शन में जाकर परिणाम देख सकते हैं।

DigiLocker: मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में डाउनलोड किए जा सकेंगे।

SMS: इंटरनेट उपलब्ध न होने पर एसएमएस सेवा के जरिए परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा।

IVRS: फोन कॉल के माध्यम से भी रिजल्ट की जानकारी ली जा सकेगी।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट प्रोविजनल होगी और मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरण जैसे नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और जन्मतिथि ध्यान से जांच लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत अपने स्कूल या सीबीएसई से संपर्क करें।

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