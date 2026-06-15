CBSE 10th Second Board Result 2026 Date LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 रिजल्ट (CBSE Class 10 Second Board Result 2026) जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम जून 2026 के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

कब और कितने छात्रों ने दी परीक्षा

इस बार सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 में लगभग 6.8 लाख छात्रों ने 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित इम्प्रूवमेंट परीक्षा में भाग लिया था, जो अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

स्कोरकार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

CBSE के रिजल्ट में छात्रों को निम्नलिखित विवरण मिलेंगे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

विषयों के नाम और कोड

थ्योरी और प्रैक्टिकल अंक

कुल प्राप्त अंक

ग्रेड

पास/फेल स्थिति

समग्र परिणाम स्थिति

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