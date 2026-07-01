CBSE 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर सकता है। बोर्ड की ओर से पहले जारी की गई जानकारी के अनुसार, सेकेंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने थे। हालांकि, अभी तक CBSE ने रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है।

इस वर्ष CBSE कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं, 85,285 छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इसके अलावा, करीब 57,914 छात्रों ने कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड CBSE की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर देख सकेंगे। इसके लिए छात्र निम्नलिखित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं:

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

DigiLocker

UMANG ऐप

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में DigiLocker और UMANG ऐप का भी उपयोग करें।

CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

CBSE कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण दर्ज होंगे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

विषयों के नाम और विषय कोड

थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंक

प्रैक्टिकल परीक्षा में प्राप्त अंक

कुल प्राप्तांक

ग्रेड

पास/फेल स्थिति

समग्र परिणाम स्थिति

किस परीक्षा के अंक होंगे अंतिम?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों में से जिस परीक्षा में छात्र के अधिक अंक होंगे, उन्हें ही अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा। यदि किसी छात्र ने सेकेंड बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसके अंतिम रिकॉर्ड में वही अंक शामिल किए जाएंगे। यह व्यवस्था छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है।

Live Updates