CBSE 10th परिणाम 2018: सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज, मार्क्स जानने का ये है तरीका

Central Board of Secondary Education CBSE आज CBSE Result 2018, CBSE Result for Class 10 को जारी करने जा रहा है। CBSE 10th Result 2018, CBSE Class 10 Result 2018 को Central Board of Secondary Education अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbseresults.nic.in पर जारी करेगा। CBSE Class 10 के स्टूडेंट्स अपना CBSE Class 10 का रिजल्ट आज शाम को 4 बजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट गूगल पर डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। Central Board of Secondary Education (CBSE) ने रिजल्ट के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप की है।

इस साल 28.24 लाख स्टूडेंट्स ने CBSE board के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 16.38 लाख स्टूडेंट्स ने 10th और 11.86 लाख स्टूडेंट्स ने 12th के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। CBSE Class 10th के एग्जाम 5 मार्च से 4 अप्रैल तक हुए थे। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट SMS से भी चेक कर सकते हैं।

CBSE Board 10th Result 2018: सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे, इस समय होंगे घोषित

ऐसे करें चेक: रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाएं। अब यहां ‘CBSE 10th Result 2018’ का रिजल्ट देखने का लिंक दिखाई देगा। अब इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अब नया पेज खुल जाएगा। अब नए पेज पर जरुरी डिटेल्स डाल दें। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर दें। अब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा।

WBBSE Madhyamik 10th Result 2018 LIVE UPDATES

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App