CBSE 10th Result 2018 declared at cbseresults.nic.in, cbse.nic.in LIVE: 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित, 499 नंबर पाकर चार बच्चों ने किया टॉप

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स को बधाई दी है।

Congratulations to those who've succeeded. 10th CBSE board exam was conducted after 10 years. This's basically preparation for 12th board. Those students who've got compartment should prepare again & I'm sure they'll do well: Union Minister Prakash Javadekar #CBSE10THResult2018 pic.twitter.com/59j0PAfRPz