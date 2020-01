सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोग सावधान, फर्जी विज्ञापनों पर CBI ने यूं किया अलर्ट!

CBI ने मंगलवार को अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को एजेंसी में नौकरी के अवसर के रूप में पेश करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी। हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें वरिष्‍ठ सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। इसके चलते ही एजेंसी ने इंटर्नशिप उम्मीदवारों को नौकरी बताने वाली वेबसाइटों से सतर्क रहने के लिए कहा है।

“CBI Academy and Internshala.com to initiate an Internship Scheme of CBI from the year 2020” नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही कई वेबसाइटों पर CBI में नौकरी की खबरे देखी गईं। ऐसी ही भ्रामक खबरों पर रोक लगाने के लिए एजेंसी ने यह नोटिस जारी किया है।

एजेंसी ने अपने नोटिस में कहा, “यह हमारे ध्यान में आया है कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म इस इंटर्नशिप स्कीम को सीबीआई में रोजगार के अवसर के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। इन प्लेटफार्मों ने गलत जानकारी दी है कि इंटर्नशिप के दौरान सीबीआई इंटर्न्स को सीबीआई मानदंडों के अनुसार वेतन का भुगतान करेगी। ये प्‍लेटफॉर्म आम जनता को कथित रूप से गलत जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई इंटर्नशिप पूरा होने के बाद, इंटर्न को सीबीआई में नियुक्ति दी जाएगी।”

एजेंसी ने स्पष्ट किया कि इंटर्नशिप की 6-8 सप्ताह की अवधि के दौरान इंटर्न को कोई वेतन नहीं मिलेगा। एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि इंटर्न को अपने ठहरने और यात्रा के लिए अपनी व्यवस्था स्‍वयं करनी होगी और इस इंटर्नशिप की अवधि पूरी होने के बाद सीबीआई के साथ कोई स्थायी नियुक्ति की शर्त शामिल नहीं है।

