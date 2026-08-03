CAT Registration 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 (CAT 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। CAT 2026 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्ट में किया जाएगा।

कौन कर सकता है CAT 2026 के लिए आवेदन?

CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री होना आवश्यक है।

सामान्य, EWS और NC-OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष CGPA होना चाहिए।

SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% अंक निर्धारित किए गए हैं।

जो छात्र स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं या जिनका परिणाम अभी आना बाकी है, वे भी प्रोविजनल आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

CAT 2026 में आवेदन के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है।

CAT 2026 Registration कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. New Registration पर क्लिक करें।

स्टेप 3. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. पसंदीदा परीक्षा शहर (Test City) का चयन करें।

स्टेप 7. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 8. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 9. फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 10. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट या PDF सुरक्षित रखें।

CAT 2026 आवेदन शुल्क

श्रेणी आवेदन शुल्क General / EWS / NC-OBC 2,600 रुपये SC / ST / PwD 1,300 रुपये

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

CAT 2026 परीक्षा कब होगी?

CAT 2026 का आयोजन 29 नवंबर 2026 को होगा। परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड और रिजल्ट

एडमिट कार्ड नवंबर 2026 में जारी होने की संभावना है और रिजल्ट दिसंबर 2026 में घोषित किया जाएगा। CAT स्कोर के आधार पर IIMs के पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य बिजनेस स्कूल भी CAT स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं।

CAT 2026 Registration Direct Link