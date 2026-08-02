इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) सोमवार, 3 अगस्त को सुबह 10 बजे कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर, 2026 को शाम 5 बजे तक सीएटी की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे।

सीएटी देश भर के 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) और कई अन्य प्रमुख बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। सीएटी 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है।

सीएटी 2026 की अहम तारीख

आयोजन तारीख पंजीकरण शुरू 3 अगस्त 2026 (सुबह 10 बजे) आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 (शाम 5 बजे) प्रवेश पत्र जारी 4 नवंबर, 2026 CAT 2026 परीक्षा 29 नवंबर, 2026 अपेक्षित परिणाम जनवरी 2027 का पहला सप्ताह स्कोर वैधता 31 दिसंबर 2027 तक

कौन आवेदन कर सकता है?

सीएटी 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा:

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) कैटेगरी के उम्मीदवारों के पास कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

अंडरग्रेजुएट कोर्स के आखिरी साल के छात्र भी आवेदन करने के पात्र हैं।

परीक्षा के लिए उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

सीएटी 2026 परीक्षा का पैटर्न

उम्मीद है कि परीक्षा का पैटर्न पिछले साल जैसा ही रहेगा। पेपर में 68 सवाल होंगे जिन्हें तीन सेक्शन में बांटा जाएगा:

सेक्शन प्रश्नों की संख्या वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC) 24 डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग (DILR) 22 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (QA) 22

हर सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय होगा और परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने की अनुमति नहीं होगी। लगभग 70 प्रतिशत सवाल एमसीक्यू होंगे, जबकि बाकी 30 प्रतिशत सवाल ‘टाइप-इन-द-आंसर’ (TITA) वाले होंगे। गलत एमसीक्यू जवाबों के लिए ही एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी।

सीएटी 2026 के लिए अप्लाई कैसे करें

उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं:

सीएटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

सीएटी 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर करें।

जरूरी पर्सनल और एकेडमिक जानकारी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ अपलोड करें।

एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन भरें।

एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

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